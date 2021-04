Administraţie în beneficiul cetăţeanului: Balş, Scorniceşti, Şerbăneşti şi Ianca

Zodia administraţiei locale este una aparte. Destinele comunităţii sunt trasate prin pricepere şi implicare. Cazurile localităţilor despre care vom vorbi sunt exemple de bună administraţie locală. O administraţie de la oameni pentru oameni. Localităţile Balş, Scorniceşti, Şerbăneşti şi Ianca Dobroteasa sunt câteva dintre exemplele pe care vi le oferim în materialul de faţă.

La Balş. Curăţenie de primăvară

Pentru mai mulţi copaci din Balş, primăvara a venit cu… schimbarea!

O echipa specializată a toaletat, curăţat şi aranjat arborii cu cele mai dificile şi provocatoare coroane din zona Ambulatoriului Spitalului Orăşenesc Balş, ale caror crengi şi trunchiuri riscau să devină un pericol public.

„Vă reamintim că, potrivit legii, persoanele fizice și juridice au obligația de a NU arunca sau depozita deșeuri de orice fel pe maluri, în albiile râurilor, apele de suprafață sau în zonele umede.

În caz de nerespectare, acțiunile constituie contravenții și se sancționează cu amenzi între 5.000 lei – 10.000 lei, pentru persoane fizice, și, de la 30.000 – 60.000 lei, pentru persoane juridice.”, spun reprezentanţii Primăriei Balş, condusă de primarul Cătălin Rotea.

De asemenea, administraţia de lângă Olteţ mai anunţă că, au fost afişate somaţii scrise pe vehiculele care prezintă urme de abandon pe domeniul public al oraşului Balş.

„Vă reamintim că, în termen de 10 zile, proprietarii acestora trebuie să le îndepărteze din zonele publice. În caz contrar, maşinile vor fi ridicate de administraţia publică a oraşului”.

Scorniceşti. Proiecte şi investiţii prin bugetul local

Primarul oraşului Scorniceşti, Daniel Tudor, a creionat câteva proiecte locale, care vor fi puse în aplicare odată cu votarea bugetului localităţii.

„Din start, aș vrea să vă spun că pentru buna funcţionare a unei Unităţi Administrativ-Teritoriale este nevoie de un buget rezonabil care să poată permite toate cheltuielile şi investiţiile necesare.

Astfel, având în vedere că nu mai este mult până la următoarea şedinţă a Consiliului Judeţean Olt, în care se va prezenta bugetul judeţului nostru, vă aduc la cunoștință că am creionat deja mai multe obiective importante de investiţii din bugetul local, care va fi supus dezbaterii şi votării Consiliului Local al oraşului Scorniceşti.

Personal, îmi doresc ca, din noul buget local, să realizăm o serie de investiţii pentru buna funcţionare şi dezvoltare a comunităţii noastre. Vreau ca ceea ce v-am promis să se îndeplinească, fapt pentru care am propus următoarele proiecte:

– Modernizare și asfaltare străzi;

– Extindere rețea de gaze;

– Extindere rețea de apă-canal, proiect în colaborare cu CAO Olt;

– Construirea a două blocuri, unul social, altul tip ANL;

– Modernizare Strada Pompierilor (parcări și trotuare).

Mai mult, acestora li se alătură şi obiective precum: spații noi de joacă, reabilitarea Şcolii Gimnaziale Mărgineni şi amenajarea unui complex sportiv în zona stadionului (terenul 2).

Toate acestea sunt extrem de necesare și le putem face, împreună, pentru noi toţi, locuitorii oraşului Scorniceşti!”

Mugurel Breoi, primarul comunei Şerbăneşti: „Vom monta limitatoare de viteză pe străzile comunale”

Avand în vedere că grupul de consilieri locali USR PLUS a depus două proiecte pentru realizarea a două investiții în comuna Șerbanesti, primarul comunei, Mugurel Breoi vrea să facă următoarele precizări:

„Unul dintre aceste proiecte se referă la montarea de limitatoare de viteză pe două drumuri județene (546A și 546B) și deci nu putem aproba, în consiliul local, un asemenea proiect pentru că aceste drumuri sunt în administrarea Consiliului Județean și nu în administrarea Primariei Șerbănesti. Vom monta limitatoare de viteză pe străzile comunale, așa cum am scris și în programul meu electoral pentru care am primit votul cetățenilor din comuna Șerbănesti.

Dar așa cum au spus și colegii noștri de la USR, ei încă învață, este normal să nu știe tot și poate nu au ajuns și la capitolul «Infrastructură rutieră» ca să știe cine și ce drumuri administrează.

Un alt proiect se referă la construirea unui loc de joacă în Șerbăneştii de Sus, investiție despre care ei susțin că nu reprezintă o cheltuială mare.

Din nou, înțeleg lipsa de experiență în administrația locală și de aceea le explic că amenajarea unui loc de joaca este o investiâie care necesită fonduri și de aceea, pentru a o realiza, vom apela la Grupul de Acțiune Locală Vedea Gavanu Burdea și am început întocmirea documentației.

Vom face în acest fel economii la bugetul local și vom accesa fonduri europene.

Mă bucur să văd, că, deși sunt la mare depărtare de Șerbănesti, unii dintre consilierii locali USR PLUS sunt bine consiliați, nu și foarte informaţi.

Din păcate pentru ei, administrarea unei localități se face «la fața locului» și «în fața oamenilor», nu prin telefon sau rețele de socializare. În plus, trebuie să ai și idei noi, nu copiate. Dar, așa cum recunosc, ei nu prea ştiu nimic și au multe, multe de învățat!

Ianca va avea un cetăţean de onoare în persoana unui militar

Având în vedere discuțiile și nemulțumirile apărute în ultimele zile, în spațiul public, cu privire la „Proiectul de hotărâre privind acordarea titlului de «cetățean de onoare» al comunei Ianca, județul Olt, domnului Popa Valentin”, inițiat de către primar Mirel Pascu, administraţia locală aduce următoarele precizări:

„Ca urmare a solicitării adresate de către domnul General – locotenent, Daniel Petrescu, Şeful Statului Major al Apărării, referitoare la acordarea titlului de cetățean de onoare domnului Popa Valentin, primarul comunei Ianca, Mirel Pascu, a decis inițierea acestui proiect de hotărâre.

Domnul Popa Valentin, maistru militar clasa a III-a, este cetățean al comunei Ianca, iar pe durata întregii sale activități de militar a fost în slujba acestei țări și a slujit cu devotament armata și țara. A fost membru al Batalionului 51 Operații Speciale «Vulturii» din Târgu Mureș, unitate simbol a Armatei Române, precum și al Forțelor Navale pentru Operații Speciale.

Actualmente, având în vedere accidentul suferit în anul 2017, în cadrul unui exercițiu internațional, domnul Popa Valentin nu mai profesează, însă este membru al echipei Invictus România, cea mai mare competiție sportivă internațională destinată militarilor răniți în operațiuni de luptă. Referitor la cele mai sus menționate, avem rugămintea ca în astfel de situații, să ne mândrim cu cetățenii care fac cinste acestei localități și care duc numele comunei noastre pe cele mai înalte culmi și o reprezintă cu mândrie și succes! Să lăsăm de-o parte răfuielile politice, interesele personale, ura, jignirile și dorința de a face rău, măcar în astfel de momente în care ar trebui să ne mândrim cu astfel de oameni!”.