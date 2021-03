Cronică parlamentară de Olt

Siminica Mirea, întrebare către ministrul Dezvoltării

Senatorul Siminica Mirea a adresat o întrebare ministrului Dezvoltării, Attila-Zoltán Cseke, referitoare la stadiul lucrărilor de la Sala Polivalentă din Slatina

„Am adresat o întrebare domnului Attila-Zoltán Cseke, ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. În subordinea acestui minister funcţionează Compania Națională de Investiții SA. Instituţie care are în desfăşurare un proiect vital pentru viaţa sportivă, şi nu numai, a Municipiului Slatina.

Momentan, stadiul lucrării este de «şantier». Şantier cu lucrări care au stagnat.

Obiectivul «Sală de Sport Mulțifuncțională cu 3.000 de locuri – structură preluată», proiect realizat prin Compania Națională de Investiții CNI SA., a fost proiectat în anul 2010, pentru o capacitate de trei mii de locuri. În anul 2011, autoritatea locală a atribuit contractul de lucrări, în vederea realizării Sălii, sub titulatura de „Sală Polivalentă”, iar la sfârșitul lui 2011, lucrările au fost sistate din lipsă de fonduri. În acel moment erau executate numai lucrări aferente infrastructurii (rezistență și instalație). Autoritatea locală a solicitat CNI introducerea în programul „săli de sport”, conform legislației în vigoare. Ulterior, în 2014, Consiliul Local Slatina a aprobat predarea construcției și a terenului aferent către CNI, pe durata realizării investiției. Construcția are o desfășurare, într-un corp principal, cu o arie de 11.489,62 mp.

Compania Națională de Investiții a recepționat și administrat o bună perioadă de timp șantierul proiectului, prin susținerea finanțării de la bugetul de stat.

Antreprenorul desemnat de către CNI se află în imposibilitatea de a continua execuția. Chiar și în această situație, necesitatea continuării lucrărilor este obiectivă. Slatina are numeroase proiecte publice sportive, de anvergură națională, cum ar fi: handbal, atletism, baschet, volei, tenis de masă, tenis de câmp, judo…

Din păcate, stadiul fizic al lucrărilor duce, în prezent, chiar la degradarea celor deja executate, prin lipsă de continuitate, prin neefectuarea etapelor fizice de montare a șarpantei.

Considerând necesară implicarea ministrului în deblocarea lucrărilor la acest obiectiv, am formulat următoare întrebare, aşteptând un răspuns edificator şi constructiv:

«Care este stadiul fizic al lucrărilor la Sala de Sport Multifuncțională din municipiul Slatina, județul Olt? Când va fi recepționată investiția?»

Aştept cu mare interes răspunsul, pentru că slătinenii merită să intre în rând cu muncipiile reşedinţă de judeţ, care au astfel de edificii.”, scrie senatoul pe pagina sa de socializare.

Gigel Ştirbu: „Mă bucur că acest proiect edilitar de mare amploare pentru regiunea noastră este aproape de finalizare”

„La interpelarea mea adresată Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, referitoare la furnizarea de informații referitoare la stadiul lucrărilor la Drumul Expres Craiova – Pitești, în răspunsul primit, am observat că Tronsonul 1, (km 0+000- km17+700) Craiova -Robănești este finalizat, la momentul actual, în proporție de 17,6% (progres consolidat), termenul estimat pentru finalizarea lucrărilor fiind decembrie 2021 și anul 2022 pentru darea în folosință. La întrebarea care sunt măsurile pe care le va lua Ministrul Transporturilor și Infrastructurii pentru a determina constructorul Tronsonului 1 al Drumului Expres Craiova-Pitești (Craiova-Robănești) să accelereze ritmul lucrărilor, având în vedere faptul că progresul consolidat actual de 17,6% ne duce la ipoteza că nu va putea să fie respectat termenul estimat pentru finalizarea lucrărilor – decembrie 2021, am primit răspuns din partea domnului Cătălin Drulă că lotul 1 al drumului expres Craiova – Pitești este de acum deblocat integral, iar lucrările pot începe și pe ultimii kilometri ai tronsonului – datorită faptului că Guvernul a adoptat săptămâna aceata o hotărâre pentru exproprierea ultimilor 3 km ai lotului.

Mă bucur că acest proiect edilitar de mare amploare pentru regiunea noastră este aproape de finalizare și voi susține în continuare, prin demersuri parlamentare, toate obiectivele importante pentru Oltenia!”

Marius Iancu: „De ce închide guvernul pnl-usr singura mină de uraniu din românia?”

„Protestele minerilor continuă, în timp ce miniștrii Energiei și Economiei din Guvernul Cîțu sapă de zor la distrugerea mineritului și închiderea tuturor minelor.

Și pentru că nu le pasa de ce lasă în urmă și de oamenii din aceste zone, nici nu le-au mai plătit salariile de la începutul anului. Așa au făcut și la Lupeni, așa fac și la Crucea Botoșani, singura mină de uraniu din România, unde 160 de mineri, din cei 300, s-au blocat în subteran protestand astfel că nu și-au primit salariile de 4 luni și nici suplimentul de hrană de 30 lei pe zi.

Guvernul PNL-USR a anunțat că va închide singura mină de uraniu din România, iar Agenția Națională pentru Resurse Minerale a avizat planul de încetare a activității unui obiectiv de importanță strategica pentru că de aici pleacă materia primă care alimentează Centrala de la Cernavoda. România pierde avantajul de a dispune de un ciclu nuclear complet – extracția uraniului brut, fabricarea de combustibil nuclear și utilizarea lui pentru producerea de energie electrică. În 2013, în timpul Guvernării PSD s-a dorit deschiderea unei alte mine de uraniu și

a fost adoptată o Hotărâre de Guvern prin care Compania Națională a Uraniului trebuia să înceapă exploatarea zacamamtului de uraniu de la Bradu, județul Neamț, în condițiile în care România ar fi trebuit să aibă la Cernavoda alte două reactoare nucleare.

Așa că, domnule Cîțu, „românii trebuie să știe” că în timpul Guvernării PNL- USR, România nu progresează, domenii de importantă strategica sunt abandonate și interesul național a fost vândut de mult timp. Pentru liberali și useristi, cei 3000 de mineri din Valea Jiului sau cei 300 de la Crucea și familiile nu conteaza. Viața, sănătatea, viitorul lor și al copiilor lor nu fac parte din «task-urile» noii generații de politicieni…”,