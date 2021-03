Despre Sala Polivalentă din Slatina. Senatorul Siminica Mirea, întrebare către ministrul Dezvoltării

Ieri, senatorul Siminica Mirea a adresat o întrebare ministrului Dezvoltării, Attila-Zoltán Cseke, referitoare la stadiul lucrărilor de la Sala Polivalentă din Slatina.

„Astăzi, am adresat o întrebare domnului Attila-Zoltán Cseke, ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. În subordinea acestui minister funcţionează Compania Națională de Investiții SA. Instituţie care are în desfăşurare un proiect vital pentru viaţa sportivă, şi nu numai, a Municipiului Slatina.

Momentan, stadiul lucrării este de «şantier». Şantier cu lucrări care au stagnat.

Obiectivul «Sală de Sport Mulțifuncțională cu 3.000 de locuri – structură preluată», proiect realizat prin Compania Națională de Investiții „CNI” SA., a fost proiectat în anul 2010, pentru o capacitate de trei mii de locuri. În anul 2011, autoritatea locală a atribuit contractul de lucrări, în vederea realizării Sălii, sub titulatura de «Sală Polivalentă», iar la sfârșitul lui 2011, lucrările au fost sistate din lipsă de fonduri. În acel moment erau executate numai lucrări aferente infrastructurii (rezistență și instalație). Autoritatea locală a solicitat CNI introducerea în programul «săli de sport», conform legislației în vigoare. Ulterior, în 2014, Consiliul Local Slatina a aprobat predarea construcției și a terenului aferent către CNI, pe durata realizării investiției. Construcția are o desfășurare, într-un corp principal, cu o arie de 11.489,62 mp.

Compania Națională de Investiții a recepționat și administrat o bună perioadă de timp șantierul proiectului, prin susținerea finanțării de la bugetul de stat.

Antreprenorul desemnat de către CNI se află în imposibilitatea de a continua execuția. Chiar și în această situație, necesitatea continuării lucrărilor este obiectivă. Slatina are numeroase proiecte publice sportive, de anvergură națională, cum ar fi: handbal, atletism, baschet, volei, tenis de masă, tenis de câmp, judo…

Din păcate, stadiul fizic al lucrărilor duce, în prezent, chiar la degradarea celor deja executate, prin lipsă de continuitate, prin neefectuarea etapelor fizice de montare a șarpantei.

Considerând necesară implicarea ministrului în deblocarea lucrărilor la acest obiectiv, am formulat următoare întrebare, aşteptând un răspuns edificator şi constructiv:

«Care este stadiul fizic al lucrărilor la Sala de Sport Multifuncțională din municipiul Slatina, județul Olt? Când va fi recepționată investiția?»

Aştept cu mare interes răspunsul, pentru că slătinenii merită să intre în rând cu muncipiile reşedinţă de judeţ, care au astfel de edificii.”