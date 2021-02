Emil Albotă: „Am aflat că Guvernul…”

Deputatul Emil Albotă se numără printre parlamentarii social-democraţi, care aşteaptă noul buget de stat, care se lasă aşteptat. Este un buget de austeritate, care nu se află pe placul deputatului social-democrat.

„Așteptăm un buget întârziat nespus de mult, care se dovedește sărăcăcios și neadaptat condițiilor pandemice pe care le trăim. Un buget sumbru care prevestește dezastrul în toate domniile.

Am aflat că guvernul nu încurajează Horeca și a TĂIAT voucherele de vacanță.

Am aflat că guvernul nu încurajează Educația și a TĂIAT călătoriile cu trenul ale studenților, deși cifrele arată catastrofal: rata de părăsire timpurie a școlii este a treia cea mai ridicată din Europa.

Am aflat că Guvernul nu încurajează Sănătatea și vine cu un buget de AUSTERITATE, alocând Sănătății un #buget cu 11% mai #mic, în plină pandemie și în plin proces de vaccinare.

Am aflat ca Guvernul nu încurajează Agricultura și a TĂIAT subvențiile de secetă, aducându-i pe fermieri în pragul falimentului și determinându-i să iasă în stradă să-și strige disperarea. Mai mult, TAIE 40% din bugetul pentru asigurarea irigațiilor și 50% din fondurile pentru programele de sprijinire a producătorilor agricoli, în condițiile în care produsele din import ne sufocă și pe noi și pe agricultori.

Am aflat că Guvernul TAIE de la pensionari și nu le mai mărește punctul de pensie cu procentul pe care l-au promis în campania electorală.

Am aflat că Guvernul TAIE din alocațiile copiilor, pe care iarăși nu le crește conform legii.

Am aflat că Guvernul TAIE și de la persoanele cu #dizabilități, reevaluându-le dosarele, până la dispariția indemniației.

Oare, ce ne așteapă și de unde mai TAIE Cîțu?”, spune Emil Albotă.