Administraţie în beneficiul cetăţeanului. La Voineasa, Osica de Sus, Caracal, Potcoava şi Scorniceşti

Zodia administraţiei locale este una aparte. Ea nu trasează destine în funcţie de aranjarea planetelor în spaţiu. Destinele comunităţii sunt trasate prin pricepere şi implicare. Cazurile localităţilor despre care vom vorbi sunt exemple de bună administraţie locală. O administraţie de la oameni pentru oameni. Localităţile Voineasa, Osica de Sus, Caracal, Potcoava şi Scorniceşti sunt câteva dintre exemplele pe care vi le oferim în materialul de faţă.

Ambasadorul Tunisiei, musafir special al comunei Voineasa

Excelenţa Sa Raja Jhinaoui Ben Ali, ambasadorul Republicii Tunisiene in Romania a fost musafirul comunei Voineasa, condusă de primarul Liviu Anuţa. Scopul vizitei demnitarului de rang înalt a fost identificare oportunităţilor de cooperare între autorităţile române şi tunisiene. Ambasadorul a rămas plăcut surprins de primirea tradiţională şi călduroasă organizată de către primul gospodar al comunei.

„Am avut onoarea de a primi vizita Excelenţei Sale Doamna Raja Jhinaoui Ben Ali, ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Tunisiene în România, întrevedere ce are ca scop identificarea oportunităţilor pentru lansarea unei cooperări la nivelul autorităţilor locale româno-tunisiene. Multumim tuturor autorităţilor oficiale ce ne-au fost alături”, spune primarul.

La Osica de Sus. Pentru siguranţa cetăţenilor

Administraţia lcoală a comunei Osica de Sus vine în sprijinul comercianţilor şi cetăţenilor din comună, astfel încât activitatea pieţei agroalimentare să nu fie afectată. Pentru că pe locaţia târgului este mai mult spaţiu, care ajută al respectarea măsurilor de distanţare socială, primăria a luat decizia mutării pieţei, temporar.

„Începând cu data de 07.02.2021, Piaţa Agroalimentara din centrul comunei se mută în incinta fostului târg săptămânal.

Facem apel la cetăţeni să poarte mască de protecţie şi să respecte distanţarea socială impusă de lege. Vă aducem la cunoştinţă faptul că vânzarea de păsări şi animale vii este strict interzisă în incinta Pieţei Agroalimentare, cât şi în afara acesteia”, se arată într-o informare a primăriei.

La Caracal. Întâlnire cu oamenii de afaceri

Primarul municipiului Caracal, Ion Doldurea, a avut, recent, o întâlnire cu oamenii de afaceri ai zonei. Asemnea unui lider de talia mondială, Doldurea nu vrea să se închidă într-un birou şi să nu fie deranjat 4 ani de zile. Acest, după ce a mers cu consilierii locali prin cartierele Caracalului, pentru a afla problemele cetăţeneşti, edilul-şef a stat de vorbă cu oamenii de afaceri locali.

„Primarul municipiului Caracal, Ion Doldurea le-a prezentat oamenilor de afaceri locali, principalele direcţii de acţiune pentru accesarea de fonduri europene în vederea dezvoltării oraşului. Totodată, au fost puse în dezbatere o serie de aspecte ce preocupă administraţia caracaleană sau care afectează viaţa locuitorilor urbei precum: curăţenia în oraş şi în jurul acestuia, colectarea selectivă a gunoiului sau măsuri posibile de susţinere a HORECA în contextul COVID. Cu aceeasi ocazie, alături de echipa de coordonare a proiectelor cu fonduri europene din Primărie, Ion Doldurea a prezentat câteva din domeniile în care s-au iniţiat sau se vor scrie proiecte pentru atragerea de fonduri europene. Este vorba despre creşterea eficienţei energetice a Spitalului Municipal prin reabilitarea acestuia, reabilitarea si dotarea ambulatoriului spitalului dar şi o serie de proiecte pentru valorificarea patrimoniului cultural al oraşului”, se arată într-un comunicat de presă.

La Potcoava. Dispozitive mobile pentru elevii din lcalitate

La sfârşitul anului trecut, Pimaria Orasului Potcoava, a depus un proiect european prin Programul Operaţional Competitivitate- Axa prioritară 2 – Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, avand ca obiect „Achizitia de echipamente din domeniul tehnologiei – IT mobile, respectiv tablete, echipamente şi dispozitive necesare activitătii didactice pentru elevii şi cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, Oraşul Potcoava, Judeţul Olt”.

Valoarea totalaă a echipamentelor pentru o buna desfăşurarea a procesului de învăţare în modul on-line, cât şi pentru acordarea de şanse egale tuturor elevilor este de 1,518,674.50 de lei.

Proiectul presupune:

– dotarea unui numar de 730 de elevi cu tablete pentru învăţământ online;

– dotarea unui numar de 59 de profesori cu laptop pentru învăţământ online;

– doatrea celor 31 săli de clasa cu camere web videoconferinţă pentru învăţământ online

– dotarea celor 23 săli de clasa cu table interactive pentru desfasurarea învăţământ online

– dotarea celor 31 săli de clasa cu ROUTER WIRELESS pentru desfăşurarea orelor de clasa online;

– dotarea celor 31 săli de clasă cu SISTEM ALL IN ONE pentru desfasurarea orelor de clasă online;

– asigurarea pentru cele 31 săli de clasa pentru instalare, configurare, punere în funcţiune, CREAREA UNEI RETELE pentru a facilita desfăşurarea orelor de clasaă online.

La Scorniceşti. Extindere a reţelei de gaze naturale în oraş

La scurt timp după preluarea mandatului de primar, Daniel Tudor s-a pus pe treabă. Lucrurile se mişcă în Scorniceşti pe sensul corect de mers. Recent, acesta a anunţat, pe pagina sa de socializare, începerea lucrărilor de extindere a reţelei de gaze naturale.

„După cum vă spuneam pe la mijlocul lunii decembrie a anului trecut, mi-am propus ca localitatea noastră să se transforme, cât mai rapid, într-un adevărat şantier în vederea implementării tuturor proiectelor propuse şi asumate.

În acest sens, doresc să vă aduc la cunoştinţă faptul că în aceste zile am dat startul lucrărilor de extindere a reţelei de gaze naturale în zona Bulevardul Muncii – Lolea, acesta fiind doar începutul a ceea ce ne-am propus în perioada următoare, având în vedere şi faptul că tot la finele anului 2020 au fost aprobaţi indicatorii tehnico-economici pentru extinderea inteligentă de gaze naturale în mai multe localităţi aparţinătoare oraşului Scorniceşti.

Alături de echipa mea, îmi doresc să realizăm tot ceea ce ne-am propus şi vă asigur că în cel mai scurt timp Scorniceştiul va avea strălucirea pe care o merită!”, spune acesta.