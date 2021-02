Cu alcoolemia la bord. 85 de permise de conducere, reţinute de poliţişti

În cel de-al doilea weekend al lunii februarie, poliţiştii olteni au aplicat 1595 de sancțiuni contravenționale persoanelor care au încălcat prevederile legale în valoare de 339.970 de lei, dintre acestea 131 de sancţiuni au fost aplicate pentru încălcarea ordinii şi liniştii publice în valoare de 30.600 de lei, 1231 la regimul rutier în valoare de 232.995 de lei şi 233 de sancţiuni în valoare de 76.375 de lei la alte acte normative. De asemenea,

au reţinut şi 85 de permise de conducere, 14 pentru conducerea sub influenţa băuturilor alcolice, 52 pentru depăşirea limitei legale de viteză şi 19 pentru alte abateri, fiind retrase şi 19 certificate de înmatriculare.

La data de 11 februarie, a.c., un bărbat de 52 de ani, din comuna Dobrosloveni, a fost depistat pe Drumul Naţional 65, pe raza localităţii Dobrosloveni, în timp ce conducea un autoturism, având o alcoolemie de 0,68 mg/l alcool pur în aerul expirat. De asemenea,

s-a stabilit faptul că acesta nu posedă permis de conducere.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe şi conducerea unui vehicul fără a poseda permis de conducere.

Sâmbătă, 13 februarie, a.c., un bărbat de 37 de ani, din comuna Curtişoara, a fost depistat pe raza municipiului Slatina, în timp ce conducea un autoturism, având o alcoolemie de 0,67 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

Pe 14 februarie, de Valentin’s Day,, un tânăr de 19 ani, din comuna Ştefan cel Mare, a fost depistat pe raza oraşului Corabia, în timp ce conducea un autoturism, având o alcoolemie de 0,71 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.