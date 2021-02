COMUNICAT DE PRESĂ – VALCONS TOTAL PREST SRL

Comunicat de presă

Data: Februarie 2021

Anunt de presa pentru finalizarea proiectului

Titlul proiectului: Modernizare tehnologica VALCONS TOTAL PREST SRL

Numele beneficiarului: VALCONS TOTAL PREST SRL

Obiectivele proiectului: Diversificarea lucrarilor executate in piata de profil din domeniul constructiilor – lucrari de pregatire a terenului cu excavator si miniexcavator pe senile, care sa determine cresterea cifrei de afaceri si a profitului, a competitivitatii si a calitatii operatiunilor:

1. Achizitionarea de utilaje noi, moderne, pe senile adaptate zonelor accidentate, care sa genereze cresterea profitului prin diminuarea costurilor

2. Crearea de 5 noi locuri de munca prin cresterea volumului de lucrari executate in conditii de calitate superioara.

3. Consolidarea pozitiei microintreprinderii pe piata de profil prin intreprinderea unor masuri adecvate conform strategiei de marketing.

Valoarea totala a proiectului: 1.414.738,90 RON

Valoarea finantarii nerambursabile: 947.844,98 RON (valoarea contributiei din FEDR: 805.668,23 RON si valoarea contributiei din bugetul national: 142.176,75 RON).

Rezultatele proiectului:

1. R1: Achizitia utilajelor si dotarilor prevazute in cadrul investitiei cu scopul executarii unor lucrari de pregatire a terenului de calitate superioara.

2. R2: Respectarea reglementarilor legale si specifice apelului de proiecte (elaborare si manangement de proiect).

3. R3: Implementarea unei strategii de marketing adecvate scopului si obiectivelor propuse, in vederea consolidarii pozitiei microintreprinderii in piata regionala de profil.

Impactul proiectului: Investitia realizata a condus la retehnologizarea microintreprinderii si la cresterea competitivitatii lucrarilor de pregatire a terenului in Regiunea SV Oltenia, cu respectarea principiilor dezvoltarii durabile si egalitatii de sanse.

Data începerii şi finalizării proiectului: 26/07/2019 – 30/06/2021.

Codul MySMIS: 132233.

Programul Operational Regional 2014-2020. Prioritatea de investiții 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, Apelului de proiecte 2.1.A – Microîntreprinderi.

VALCONS TOTAL PREST SRL

