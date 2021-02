C.C.R – instrumentul „CUI”?

În multe situații, STATUL DE DREPT a încetat să mai fie în țara noastră instrumental care apără „LIBERTĂȚILE ȘI DREPTURILE în fața ABUZURILOR. EL a fost redus, în fapt, la o expresie utilizată spre a justifica modul prin care OBEDIENȚI POLITICI servesc interesele meschine ale unor „MARI ACTORI”, mai ales POLITICI, încălcând cu nonșalanță chiar STATUL DE DREPT.

DE pildă, cum s-ar putea cataloga comportamentul, în unele cazuri, al C.C.R., care a ajuns să considere că JUDECATA EI îi este „PROPRIETATE PERSONALĂ”, iar DECIZIA ca ceva la latitudinea EI.

Chiar, DE CE a decis și acum, în DECEMBRIE 2020, după „curioase” amânări pe care ar trebui să le justifice în mod serios, printre alte (a câta?) decizii „de pomină”, că IMPOZITAREA PENSIILOR SPECIALE este neconstituțională, când AȘTEPTAREA NAȚIONALĂ era alta?

Răspuns simplu: pentru că „AȘA A VRUT MUȘCHII EI”, mușchii UNORA care sunt angajați ai unui „SERVICIU BUGETAR”, dar în contextul HAOSULUI TOTAL care există, fără STĂPÂN, vorba populară, bazat pe câștiguri fabuloase în disprețul sărăciei în care înoată „prostimea”. Nu-și dau oare seama că, de fapt, „au transformat” INSTITUȚIA într-un INSTRUMENT care nu mai este GARANTUL SUPREMAȚIEI CONSTITUȚIEI și al respectării CONSTITUȚIONALITĂȚII LEGILOR și că invocarea art. 124 alin. 3 și art. 145 din CONSTITUȚIE în MOTIVARE este forțată și nedreaptă?

SĂ MĂ EXPLIC

I. 1.) Art. 47 din CONSTITUȚIE alin. 2, conform căreia „cetățenii au drept la PENSIE…..”, speculând faptul că nici nu este posibil, nu se specifică ALGORITMUL de calcul și actualizare a pensiilor, acela al CONTRIBUTIVITĂȚII, ocolesc spiritul său de conținut prefăcându-se că uită de calculul normal și logic pentru orice pensie.

2.) Așa-zisa – LEGE SPECIALĂ – pentru PENSIILE SPECIALE, apărută în 1997 sub CIORBEA și „perfecționată” în guvernarea NĂSTASE pe care trebuia s-o declare NECONSTITUȚIONALĂ ab initio. și IMORALĂ, încalcă flagrant art. 16 alin. 1 și 2 din CONSTITUȚIE.

Alin. 1) cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice, FĂRĂ PRIVILEGII și FĂRĂ DISCRIMINĂRI.

Alin. 2) NIMENI nu este mai presus de LEGE, iar aducerea în discuție a LEGILOR 303/2004 și 227/2015 nu justifică „neglijarea” CONSTITUȚIEI. Este atât de evident că această LEGE ILEGALĂ pe care o INVOCAȚI disceditează pe CEI MULȚI și îi privilegiază pe UNII.

ȘTIȚI – fiecare INDIVID, când își alege „MESERIA” fie inginer, medic, sudor, strungar, profesor, jurist, carieră militară ETC își asumă RISCURILE ce decurg pe scara socială și tocmai de aceea sistemul de salarizare este diferit și de aici și viitoarele diferențe de pensii ce derivă din CONTRIBUTIVIȚIILE DIFERITE, astfel că TOȚI sunt egali în fața LEGII pe baza acestui principiu sănătos UNIC.

3.) Ați „sărit” sau n-ați citit, deși este chiar la început, art. 1, alin. 5: „În ROMÂNIA, respectarea CONSTITUȚIEI a supremației sale și a legilor este obligatorie”, mai ales că niciunde nu se pomenește de „LEGI CU DEDICAȚIE”.

4.) Să mai știți că pentru TOȚI se aplică LEGEA 78/2000, secțiunea 3, art. 13, care spune așa referindu-se la fapte asimilate infracțiunilor de corupție: „fapta persoanei care îndeplinește o funcție de conducere… de a folosi influența ori autoritatea sa în scopul obținerii pentru sine, ori pentru altul, de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani”, iar în concordanță cu CONSTITUȚIA, art. 124, alin. 2 se spune: „justiția este unică, imparțială și egală pentru TOȚI”.

În CONSECINȚĂ, nimeni, nici măcar C.C.R, nu se poate lua la TRÂNTĂ cu LEGEA și mai ales cu CONSTITUȚIA.

II. Ca urmare, AZI, după ani și ani, C.C.R poate fi definită, fie și în afara TITLULUI 5, din CONSTITUȚIE, art. 142, din nefericire:

– O PARADOXĂ JUDICIARĂ;

– ARBITRU, deseori partizan pentru UNII sau ALȚII în disputele politice, multe „neortodoxe”, între cele 3 PUTERI;

– FOR JUDICIAR SUPREM – ca un GARDIAN în serviciul când UNORA când ALTORA, dat fiind componența ei „făurită” conform art. 142, alin. 3, uneori trecând în plan secund art. 143 care se referă la COMPETENȚĂ;

– FOR POLITIC prin excelență când, dat fiind art. 142, alin. 3, se primește uneori comanda de la PARTID.

Dar, „MERGE” pentru că NIMENI, sic(!) DEMOCRAȚIE și LIBERTATEA DE EXPRIMARE, nu are curajul s-o spună FRANC, atunci când este cazul, ci fug ca „DRACUL de TĂMÂIE”, ascunzându-se după „NU comentez deciziile CURȚII”.

III. În loc de CONCLUZII

– Ocolind ADEVĂRUL, NEDREPTĂȚILE în ROMÂNIA, nu numai că nu se vor diminua, ci „VOR ÎNFLORI” și tocmai de aceea DEMOCRAȚIA REALĂ, BUMUL SIMȚ, UMANISMUL, CIVISMUL, PATRIOTISMUL, TREBUIE să ÎNVINGĂ și să se impună într-un sistem cu adevărat democratic și într-un dialog politic constructiv și altruist și nu ca cel la care asistăm în aceste zile între CEI 3 de pe centru dreapta.

În VIAȚĂ să se acționeze DEMOCRATIC și UMAN, fără a renega VALORILE, fără a se înșela pe SINE, ci pentru a promova ECHITATEA, BINELE și VALORILE ADEVĂRATE.

Un sfat pentru C.C.R:

Dat fiind conceptul ce definește o asemenea INSTITUȚIE să-și asume LUPTA PERMANENTĂ cu ILEGALITĂȚILE și cu TOATĂ SLĂBICIUNEA UMANĂ, NOI ROMÂNII, să avem SPERANȚA că în ROMÂNIA vor TRIUMFA DREPTATEA și BINELE.

Profesor

ION PĂTRAȘCU

Slatina, Olt