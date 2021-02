Paul Stănescu: „Vom pune presiune pe Guvern să facă tot ce se poate ca administrațiile locale să asigure siguranța copiilor”

Senatorul PSD de Olt, Paul Stănescu, a susţinut o declaraţie în parlament, referitoare la decizia Guvernului României de a deschide şcolile de la 8 februerie. Decizie pe care senatorul o vede „chinuită de interese politice”.

Acesta declară că formaţiunea politică, pe care o reprezintă, va pune presiune pe Guvern să facă tot ce se poate ca administrațiile locale să asigure siguranța copiilor.

„Decizia Guvernului liberal de a deschide școlile abia după 6 luni de la începerea anului școlar arată mai degrabă ca o decizie chinuită de interese politice. Pentru că bugetul nu există încă, vaccinarea merge foarte greu, spitalele se confruntă cu probleme au decis să facă și ceva ce românii așteaptă de mult timp. Dar o fac doar ca să mai salveze din aparențe. Pentru că premierul Cîțu, miniștrii Voiculescu și Câmpeanu continuă politica lui Orban de a pasa responsabilitatea către administrațiile locale. Deschid școlile, dar se spală pe mâini. Pur și simplu nu-i interesează cum se vor descurca acestea să asigure sănătatea copiilor.

PSD a cerut constant deschiderea școlilor, dar a atras mereu atenția că primarii au nevoie de sprijin. Mai mult, noi am pus în bugetul alternativ, pe care l-am prezentat recent, soluții pentru creșterea resurselor alocate combaterii pandemiei, pentru sănătate și educație. Așa am înțeles să facem opoziție, una constructivă, pentru că am văzut că liberalii nu au fost pregătiți să gestioneze această criză și nu sunt nici acum, după un an de zile. Asta este foarte clar și românii văd toate bâlbâielile lor.

De data aceasta, mai întâi au decis să dea drumul la școli, apoi președintele ne-a informat că în zilele următoare miniștrii se vor asigura că lucrurile vor fi puse în ordine. Liberalii guvernează cu principiul om trăi și om vedea, în loc să aibă pregătite soluțiile dinainte. Este un proverb românesc care cred eu că li se potrivește fără discuție: pun căruța înaintea boilor.

Vom pune presiune pe Guvern să facă tot ce se poate ca administrațiile locale să asigure siguranța copiilor. Destul au debusolat părinții, familiile, care cu greu s-au descurcat în această perioadă. Guvernul nu mai are voie să se joace de-a închiderea și deschiderea școlii, trebuie să se pună pe treabă.”