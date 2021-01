PLEDOARIE PENTRU ȘCOALĂ, VACCINARE ȘI „SOARTA”

Toată viața mi-am petrecut-o numai printre tineri cu vârste între paisprezece și nouăsprezece ani. Spontaneitatea lor, tinerețea lor, optimismul lor, mi-au fost beneficiul. Îți mulțumesc, tinerețe!

Într-un interviu acordat de Nicolae Stan – primarul comunei Colonești, acesta a fost întrebat dacă ar fi de acord ca, la sfârșitul anului școlar, să se ofere premianților și cântare umane. La uimirea tăcută a primarului, i s-a precizat că ROMÂNIA este printre țările cu cei mai mulți tineri supraponderali, că obezitatea este de fapt o boală foarte gravă, de multe ori incurabilă, care are printre principalele cauze alimentația nesănătoasă și în cantități mari, dar și sedentarismul.

Cum menirea școlii este să pregătească pentru viață tineri sănătoși, viguroși și educați, un cântar în casă ar face ca toată familia, rudele și prietenii, să poarte grija kilogramelor în plus. Și n-ar fi o greșeală dacă s-ar spune copiilor, la toate vârstele, că dacă nu au grijă și se vor îngrășa, peste ani și ani, vor avea neșansa de a-i lovi o mașină, mai degrabă decât a-și întemeia o familie și de a fi sănătoși…

Acum, însă, când se decide cum se va deschide noul trimestru în condițiile acestei nenorocite epidemii, e greu a alege între învățământul tradițional – la școală – și așa-zisul învățământ on-line. S-a demonstrat cu prisosință că învățământul, stând acasă, cu telefonul sau tableta, va scoate promoții întregi de analfabeți cu diplomă, atât la gimnaziu, cât și la liceu, ba chiar și la universități.

Și, totuși, după ce ai participat la anchetarea unui accident mortal al unui elev de liceu, în care directorul explică bietului părinte, că vina a aparținut fiului său, dar că va fi anchetat penal și maistrul instructor, părintele îi spune, printre lacrimi, că nu poate merge acasă, la Baia Mare, că soția și fiul lui cel mic nu-i dau drumul în casă, fără copilul lor cel mare… Prost, deștept, nu mai contează, dar vin să fie! După ce ai trăit așa ceva, te gândești de două ori, dacă îți asumi riscul învățământului tradițional, unde probabilitatea infectării elevilor este foarte mare, fiind vorba de mii și mii de tineri.

Pe de altă parte, învățământul on-line, pe lângă faptul că are eficiență aproape zero în pregătirea elevilor, provoacă mari daune privind socializarea, dar și psihicul fiecăruia. Se știe efectul dăunător al radiațiilor emise de diferite aparate ca telefoanele, tabletele, televizoarele etc, mai ales când sunt folosite timp îndelungat. Din aceste cauze, elevul nu mai socializează și tinde să devină un însingurat, un introvertit etc.

Așa se și explică creșterea vertiginoasă a tentativelor de suicid. Și dacă mai apar și emisiuni „educative”, prezentate de persoane fără experiență pedagogică, dar care știu să atreagă elevul, vom înțelege haosul din educația tinerelor generații. Și dacă mai adăugăm și apariția unor platforme de genul „Tik-Tok”, să nu ne mirăm de consecințe.

În altă ordine de idei, poate că o vaccinare masivă a elevilor – cu acceptul medicilor specialiști – pe bază de voluntariat – ar trebui să fie o soluție, deoarece se pare că un procent mare de vaccinați duce la scăderea riscului de infectare. Pentru cadrele didactice, procentajul vaccinărilor – tot pe bază de voluntariat, ar trebui să tindă către 100%.

Pentru a contracara efecteke negative mai sus prezentate, factorii de decizie din educație, cultură și nu numai, ar trebui să stimuleze crearea unor lucrări beletristice și nu numai, în care acțiunile prezentate să se bazeze pe fapte reale, oferind tinerilor credibilitate și autenticitate, care să combată atitudinile antisociale și mai ales tentativele de suicid.

Se vor prezenta mai jos spicuiri din drama „Soarta”, care poate fi socotită un model în acest sens. Soarta a avut premiera în anul 2017, la Biblioteca Județeană Teleorman, fiind transmisă, în direct, de televiziune MEDIA SUD. În Slatina, s-a jucat în data de 15 mai 2018, la Colegiul Național „Ion Minulescu”, cu ocazia zilelor liceului respectiv.

SOARTA

(selecțiuni)

(…)

– Tovarășul diriginte, unde se pune accentul pe profesor: prooofesor sau profesooor?

– Cred că pe primul „o”, dar de ce mă întrebi?

– În zilele noastre nu se mai pune accent pe profesor…

(haz general al elevilor seraliști, aplauze)

(…)

Ion… „Și să risc să fiu surprins de Ileana, pe care am mințit-o că plec la părinți, urmând a mă întoarce duminică?

(…)

Ion neobservat de cei doi, iese din ascunzătoare, ia de pe masă un cuțit și se duce spre pat cu brațul ridicat. Din OFF se aude o voce:

– Fiule, viața lor este nelegiuită, dar e dată de Dumnezeu. Poți tu lua ceea ce El a dat?

– Părinte, de mic m-ai învățat ce sunt Raiul și Iadul, dar mi-ai spus că sunt pe lumea cealaltă. Nu mi-ai spus că Iadul este aici, pe Pământ. Și pentru a nu-l supăra pe Dumnezeu, eu voi merge acum spre Rai.

– Fiule, dar și viața ta e dată tot de Bunul Dumnezeu. Poți tu lua ce El a dat?

SLATINA

25.01.2021

CONSTANTIN VICTOR

P.S.

Dacă există cititori care doresc a citi „SOARTA”, pot obține GRATIS o copie xerox, solicitând-o la telefon: 0249.433.199 (redacția ZIARULUI DE OLT) sau la telefon: 0740053755 – sediul LIGII SCRIITORILOR FILIALA OLT – dna. prof. dr. Marinescu Ștefania.