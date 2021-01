PSD Olt, un an cu Oprescu președinte!

Pe 16 ianuarie 2020, a avut loc unul dintre cele mai pașnice transferuri de putere la vârful partidului cu cea mai mare rezonanță dintre cele cu activitate în județ. Și, spune asta un cronicar al vremurilor post-decembriste ce a cuprins în paginile scrise de-a lungul timpului și despre competiția dintre Florin Iordache, Marin Diaconescu, Ion Toma, câștigată, la penaltiuri, de ultimul. Tot așa cum un ciclu electoral mai târziu, Paul Stănescu se impunea în fața lui Ion Toma.

De data asta, respectând exercițiul democratic intern, Paul Stănescu, prins cu activitățile specifice unui secretar general de nivel național, preda, cu fum alb pe coș, șefia Organizației Olt a PSD, lui Marius Oprescu. Legitimat și de votul delegaților veniți din teritoriu…

2020 se anunța un an complicat din punct de vedere politic, iar pe 16 ianuarie 2020 nimeni nu anticipa pandemia. Un an în care președintele ales avea de trecut prin două competiții electorale majore. Atât alegerile locale, cât și cele parlamentare.

Etapizat, alegerile locale, pregătite pentru iunie, ajung să fie mutate tocmai în septembrie. Pandemia, de vină. O competiție unde PSD Olt pornea cu prima șansă, atât pentru președinte, majoritatea din CJ, cât și cu pretenții la toate primăriile.

Alegerile au fost câștigate preelectoal. Scorul din septembrie nu a făcut să confirme echipa și parteneriatul creat între președintele devenit între timp lider, și cei din teritoriu. Astfel, se obține o majoritate ultraconfortabilă la Consiliul Județean, o reconfirmare a lui Marius Oprescu ca președinte aici, și un numnăr de 95 de primari, din 112 posibili.

Se câștigă, în tandem, Slatina, Caracal, Balș, Corabia, într-o manieră convingătoare. Și am ales enumerarea acestor localități, nu întâmplător. Aici, opoziția chiar visa să primească voturile majorității. În teritoriu, fără a mai intra în datele statistice, ușor de găsit acum, în epoca internetului, chiar pe www.ziaruldeolt.ro se realizează și un schimb de generații pe cale naturală. Cu tact, Marius Oprescu trimite în luptă și câștigă pe mâna unor tineri cu Rada la Perieți, cu Breoi la Șerbănești, un alt Rada la Piatra-Olt, Dima la Coteana și alții veniți în echipă, tocmai pentru ideea și spiritul promovate de președintele ales acum un an la conducerea PSD Olt. Iar această victorie de la locale se întâmplă în condițiile în care guvernarea liberală a încercat să ofere, plastic vorbind, mici și bere alegătorilor și aleșilor social-democrați. În sinteză, cu Oprescu președinte la PSD Olt, la locale a fost ca la Mărășești: „Pe aici nu se trece!”

Al doilea examen al președintelui PSD Olt se consuma la aproape un an distanță de la preluarea mandatului, odată cu alegerile parlamentare. Și aici același scenariu tactic ca la locale. Alegerile se câștigau înaintea zilei de Moș Nicolae, când oltenii au depășit prin prezență media națională, dar și modul cum au ales să voteze. Iarăși, un transfer de generații și concepte politice. Spre exemplu, cine s-ar fi gândit că Florin Iordache nu va mai prinde loc pe lista de la Olt?! Asta, pentru a folosi doar un monolit care reper…

Practic, selecția și pozițiile de pe liste s-au făcut în mod natural: Paul Stănescu și Siminica Mirea la Senat, eligibili, confirmați de vot, iar la Camera Deputaților, o garnitură venită dintr-un alt concept politic. Autor, același Marius Oprescu: Marius Iancu, Florin Barbu, Cătălin Grecu, Adrian Chesnoiu și Emil Albotă. Deveniți deputați de Olt, pe o listă într-un partid unde transferul de generație, garantat de Oprescu, a convins masiv oltenii să voteze, nu liste, ci oameni. Și chiar putem vorbi într-un context, de un vot… uninominal. Comparați numele de mai sus cu ofertele de la același scrutin și veți obține explicația… uninominalului.

Politic, la Olt, anul 2020 a fost anul lui Marius Oprescu. Un președinte al unei organizații unde nimeni nu rămâne în urmă, iar cei câștigători recunosc componenta partidului în definirea victoriei lor. Iar partidul, aici la Olt e condus din 16 ianuarie 2020 încoace, de Marius Oprescu…