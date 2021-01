Florin Barbu: „Deschideți şcolile, domnilor liberali!”

Deputatul social-democrat, Florin Barbu, acuză măsura guvernului liberal de a închide şcolile şi lipsa măsurilor care să vină în spijinul elevilor şi cadrelor didactice.

„A trecut aproximativ un an de când liberalii au luat măsura criminală de a închide școlile și, până acum, nu au găsit nicio soluție pentru a repara răul făcut.

Este prea tarziu să mai facă ceva pentru elevii din clasa zero, pentru cei din clasele a VIII-a și a XII-a sau pentru cei din primul an de facultate. Le-au furat acestor copii și adolescenți un an din viață și poate le-au distrus și speranțele.

ESTE EDUCAȚIA O PRIORITATE NAȚIONALĂ?

De aceea, ca părinte și ca parlamentar al României, cer public Guvernului Cîțu să deschidă școlile și să înceteze experimentul „scoala on-line”.

Cer public găsirea rapidă a unor soluții pentru ca toți copiii să meargă, în siguranță, la grădiniță și școala. După ce că am fost printre singurele țări din Uniunea Europeană care au ținut scolile închise aproape un an, premierul Cîțu nu consideră nici acum că educația trebuie să fie o prioritate națională.

Fără pic de rușine, ministrul Educației nu poate oferi un raspuns la intrebarea «când se deschid scolile?», iar ministrul Sănătății vorbește despre privatizarea sistemului de sănătate, în loc găsească soluții pentru testarea elevilor și cadrelor didactice.

DE CE LA ALȚII SE POATE? De exemplu, Austria a anunțat că va redeschide școlile și va pune la dispoziția cadrelor didactice și elevilor 5 milioane de teste rapide, adică aceștia se vor putea testa cel puțin o dată pe săptămână.

Asta în timp ce Guvernul PNL dă din umeri și rămâne nepăsător la disperarea părinților care nu își mai pot tine copiii în case și care au ajuns, peste noapte, să fie învățători și profesori.

Guvernul PNL nu ține cont nici de recomandările Organizației Mondiale a Sănătății care a susținut, încă de la începutul pandemiei, ca unitățile de învățământ să rămână deschise pentru a asigura accesul la educație, un drept constituțional în orice democrație.

DOMNULE CÎȚU, ȘTIȚI CÂȚI ELEVI NU AU PUTUT FACE ȘCOALĂ ON-LINE?

Mai putin în România, unde după un an de scoala on-line, Guvernele PNL nu au fost în stare să asigure tablete tuturor elevilor și să conecteze toate școlile la internet.

La această oră, sunt peste 2000 de unități de învățământ care nu au internet și sute de mii de copii care, timp de peste 10 luni, nu au mai învățat nimic.

Cine raspunde, domnilor prim-miniștrii Orban și Cîțu pentru aceste generații pierdute?

De ce nu vă pasă, stimați colegi liberali, de copiii noștri?

Așa arată, domnule Iohannis, «România educată»?”, scrie deputatul pe pagina sa de socializare.