Alegerile americane din 2020

Alegerile prezidențiale din 3 noiembrie 2020 au fost fara indoiala cele mai importante alegeri din istoria postbelică a SUA. Prin urmare, la aceste alegeri, participarea alegătorilor americani a fost cea mai mare din 1900, demonstrând reapariția interesului lor politic și climatul puternic polarizant care a predominat în țară. În același timp, Joe Biden a reușit să câștige votul poporului (cu 4,5 milioane mai multe voturi decât Trump) și alegătorii necesari În colegiu, dar Donald Trump a dovedit o mare durabilitate, având de fapt împotriva sa aproape toate mass-media, marea majoritate a Hollywoodului și întreg stabilit.

Aceste alegeri au arătat divizarea profundă din Statele Unite, care a dus în multe locuri la rezultate electorale extrem de marginale. Confruntarea intensă dintre cele două părți și retorica și practica extremă nu este un eveniment izolat și se poate aprofunda și mai mult, având un impact negativ asupra țării.

Motivele de reziliență electorală a lui Trump se datorează faptului că președintele Trump adoptase o retorică antisistemică de plângere împotriva elitelor, de care aparține totuși, precum și o tactică agresivă împotriva forțelor globalizării, aspecte care au atins puternic secțiuni ale clasei de mijloc și bineînțeles clasa muncitoare.

Deci, șomerilor, oamenilor care simt că nu au voce, provincienilor care sunt ridiculizați pentru manierele și obiceiurile lor de la rezidenții aroganți metropolitani, chiar și cetățenilor aparținând minorităților, dar și tuturor comunităților mari, precum afro-americanii. și latinilor, discursul lui Donald Trump a găsit și continuă să găsească o mare rezonanță. Și acest lucru se întâmplă în ciuda faptului că toate mișcările pentru protecția drepturilor (black lives matter, etc.) erau clar împotriva lui.

Și dacă nu s-ar fi produs pandemia coronavirusului și nu ar fi izbucnit al doilea val, care lovește Statele Unite la fel de violent ca primul, Donald Trump ar fi câștigat cu ușurință alegerile. Astfel, după primii trei ani de performanțe economice pozitive ale administrației Trump, blocarea din martie a provocat închiderea multor întreprinderi mici și mijlocii, în timp ce peste 20 de milioane de americani au rămas brusc fără un loc de muncă.

Și Donald Trump ar fi câștigat cu siguranță alegerile prezidențiale fără criza sănătății dat fiind faptul ca Joe Biden, care exprimă internaționalismul neoliberal, procesul de globalizare aferent și „societatea deschisă” a ONG-urilor și a instituțiilor economice foarte puternice precum fundațiile George Soros și Bill Gates. etc., se pare că a rămas fără în forta, în propoziții și în lozinci, înainte chiar să intre în linia de sosire.

Adversarii politici ai lui Trump și majoritatea analiștilor și sondajelor s-au concentrat pe trăsăturile arogante și egoiste ale personalității sale, un miliardar excentric și extrem de impulsiv, fără îndoială, și, bineînțeles, s-au înșelat în a crede că va fi învins cu o diferență mare. Trumpismul ca fenomen ideologic și social este sigur, prin urmare, că nu a plecat, este prezent și va continua să existe. Trump nu este doar o paranteză în istoria politică a SUA, ci exprimă tendințe distincte specifice ale societății americane și ale burgheziei.

Cetățenii americani doresc să prospere economic într-o țară în care pacea socială, ordinea și securitatea vor prevala. Din cauza globalizării, multe unități industriale au plecat în țările sărace, unde există o forță de muncă ieftină. Deci, clasa muncitoare din SUA a fost foarte rănită. Trump a fost cel care a cerut întoarcerea fabricilor în țara sa, punând SUA și poporul american pe primul loc, în contextul tendinței ideologice a conservatorismului etnocentric.

Și pentru alte țări, în special cele puternice, s-ar putea să nu le placă politica „America First”, dar același lucru nu este cazul cu cetățeanul american mediu, în special în America profundă și în statele centrale.

Pe 20 ianuarie, Joe Biden va sta pe scaunul lui său la Biroul Oval alături de Kamala Harris, în funcția de vicepreședinte, pentru prima dată în funcție, o femeie de origine africană, jamaicană și indiană. În timpul mandatului său și pe baza a ceea ce a spus, Statele Unite se vor întoarce la Tratatul climatic de la Paris, potrivit căruia obiectivul minim al statelor este să mențină temperatura la plus 2 grade Celsius (+2 C), iar acesta va fi un dezvoltare pozitivă, deoarece schimbările climatice nu sunt un „mit”. Și acest lucru poate fi ușor de văzut dacă aruncăm o privire asupra fenomenelor meteorologice extreme care apar pe planetă. Să nu uităm că Statele Unite sunt al doilea cel mai mare poluator din lume după China.

De asemenea, organismele multilaterale, cum ar fi de ex. NATO, ONU și ramurile sale, care au fost puternic contestate de președintele ieșit Trump, vor fi probabil tratate diferit de către administrația lui Joe Biden, dar relațiile SUA cu aliații săi europeni pot merge în alte direcții.

În acest moment, trebuie remarcat faptul că Donald Trump a amenințat în repetate rânduri că va retrage Statele Unite din NATO și că va reduce contribuția în cazul în care alți membri nu ar fi dispus să își mărească cheltuielile pentru organizație. Relațiile dintre Germania și SUA au fost, de asemenea, tensionate în ultimii patru ani, Trump amenințând industria auto germană și Uniunea Europeană în ansamblu de mai multe ori cu impozite. Relațiile Washingtonului cu Bruxellesul au fost, de asemenea, înghețate după decizia sa de a retrage Statele Unite din acordurile internaționale privind clima și Iranul în legătură cu programul său nuclear.

Cu toate acestea, dacă republicanii câștigă în cele din urmă controlul Senatului, aceasta va cauza multe probleme profunde noului președinte Joe Biden, deoarece acesta îi va bloca cea mai mare parte a agendei legislative.

În încheiere, aș dori să subliniez faptul că predominanța lui Joe Biden, cu rol principal, de asemenea, în toate caracteristicile patogene care au condus America la declinul actual – adică, inegalități sociale răspândite, statul problematic al bunăstării, favoarea economiei puternice elite, nelegiuirea internațională etc. – nu va conduce SUA pe căi luminoase. În plus, el nu a prezentat un plan de program inspirator, cuprinzător și convingător pentru reorganizarea socială, economică și politică a societății și a țării.

Isidoros Karderinis s-a născut la Atena în 1967. Este un romancier, poet și cronicar. A studiat economia și a absolvit studii postuniversitare în economia turismului. Articolele sale au fost publicate în ziare, reviste și site-uri din întreaga lume. Poeziile sale au fost traduse în engleză, franceză și spaniolă și publicate în antologii de poezie, reviste literare și coloane literare ale ziarelor. A publicat opt cărți de poezie și trei romane în Grecia. Cărțile sale au fost traduse și publicate în SUA, Marea Britanie, Italia și Spania.

