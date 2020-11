Pericol pe drumurile oltene. Dosare penale pentru băuţii la volan

Sâmbătă seara, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt, au desfășurat o acțiune pe drumurile publice din județ pentru depistarea conducătorilor auto aflați sub influența băuturilor alcoolice. În acțiune au fost angrenate și efective ale Serviciului de Acțiuni Speciale Olt.

Cu această ocazie au fost constatate 11 infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice, au fost reținute 11 permise de conducere, dintre care 5 pentru conducerea unui vehicul având o alcoolemie sub 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat și au fost retrase 2 certificate de înmatriculare.

„În jurul orelor 19.25, pe strada Ștefan Pîrșcoveanu, din comuna Pîrșcoveni, a fost depistat un bărbat de 43 de ani, din localitate, în timp ce conducea un autoturism având o concentrație alcoolică de 1,14 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În cauza a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

În jurul orelor 21.18, pe Drumul Județean 703B, din comuna Bărăști, a fost depistat un bărbat de 39 de ani, din județul Argeș, în timp ce conducea un autoturism având o concentrație alcoolică de 0,94 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În cauza a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

În jurul orelor 22.40, pe strada 1 Decembrie 1918, din municipiul Caracal, a fost depistat un bărbat de 48 de ani, din localitate, în timp ce conducea un autoturism și care a refuzat testarea alcoolscop și prelevarea e mostre biologice de sânge.

În cauza a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice.

În jurul orelor 00.10, pe strada Balșului, din comuna Vulpeni, a fost depistat un tânăr de 19 ani, din localitate, în timp ce conducea un autoturism fără a poseda permisde conducere și având o concentrație alcoolică de 0,16 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În cauza a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, se arată în prezentarea cazurilor.