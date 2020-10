Poliţia în acţiune. Activităţi de weekend

Poliţiştii olteni au constatat o serie de abateri rutiere şi le-au taxat întocmai.

Astfel, în comuna Vişina Nouă, sâmbătă, a fost depistat un minor de 17 de ani, din localitate, în timp ce conducea un autoturism, având o concentrație alcoolică de 0,64 mg/l alcool pur în aerul expirat. Minorul s-a ales cu dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Tot în ziua de sâmbătă, însă pe strada Constructorului, din municipiul Slatina, a fost depistat un bărbat de 25 de ani, din municipiul Slatina, în timp ce conducea un autoturism, având o concentrație alcoolică de 1,02 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta s-a ales cu un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Şi nu în ultimul rând, în aceeaşi zi, poliţiştii caracaleni au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 de un bărbat de 42 de ani, din localitate, cu privire la faptul că un conducător auto a intrat cu autoturismul în porțile locuinței sale.

„La fața locului, a fost identificat un bărbat de 62 de ani, din municipiul Caracal, stabilindu-se că acesta a condus autoturismul având o concentrație alcoolică de 0,83 mg/l alcool pur în aerul expirat. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.”, se arată în comunicat.

În încheierea evenimentelor rutiere de weekend, duminică, 25 octombrie a.c., ora 01:58, pe strada Calea București, din municipiul Caracal, a fost depistat un bărbat de 24 de ani, din comuna Dobrosloveni, în timp ce conducea un autoturism, având o concentrație alcoolică de 0,80 mg/l alcool pur în aerul expirat. Gestul tânărului face obiectul unui dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.