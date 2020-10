MEDIMFARM, distribuitor exclusiv în România pentru teste COVID avizate de OMS!

MEDIMFARM S.A. Ploiesti, companie cu experiență de peste 30 de ani în domeniul farmaceutic, anunță lansarea pe piața autohtonă, în calitate de distribuitor exclusiv pentru România, a testelor „Standard Q Covid-19 Ag”, primele și până în acest moment singurele teste avizate de catre Organizația Mondială a Sănătății destinate diagnosticării infectării cu virusul SARS-CoV-2 pe baza detecției de antigen (conform document atașat). Testele sunt capabile să identifice rapid proteina specifică virusului în exudatul nasofaringian al pacientului (rezultatul se obține în decurs de 15 – 30 de minute).

Cu o sensibilitate de 96,52% și o specificitate de 99,68%, acestea sunt un instrument de încredere in diagnosticare.

Testele sunt produse de catre SD Biosensor Inc. din Coreea de Sud, companie care ocupă locul 1 la nivel mondial in domeniul diagnosticării in vitro, prin inovatii tehnologice continue. Acestea respectă Directiva 98/79/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro.

Incepând de maine, 17 oct 2020 testele „Standard Q Covid-19 Ag” pot fi achiziționate de la depozitul Medimfarm – Ploiești, str. Târgoviștei nr.11, tel.0746245175, office@medimfarm.ro.

Informații suplimentare se pot obtine si in farmaciile Medimfarm Topfarm, ale căror adrese și numere de telefon sunt disponibile pe site-ul www.medimfarm.ro/pharmacies.