«Sunt primarul orașului Scornicești, ales de oamenii ce cred în mine, pe care eu îi respect și îi asigur că nu am să-i dezamăgesc vreodată!»

– Întotdeauna am susținut că cetățenii orașului Scornicești sunt oameni liberi, cinstiți și muncitori, care-și câștigă existența prin forțele proprii, nefiind la mâna unora ce activează în structurile pesediste, a celor care, așa cum îi știm, le place să-și controleze semenii. În plus, am avut alături de mine o echipă frumoasă de campanie, o echipă care și-a demonstrat valoare și forța, știind să discute cu fiecare om în partea astfel încât cetățeanul din Scornicești să simtă că noi, liberalii, am fost, suntem și vom fi de fiecare dată alături de el. Personal, am fost în permanență printre oameni, le-am cunoscut problemele și greutățile, încercând totodată să le rezolvăm. Toate acestea au stat la baza rezultatului final obținut în data de 27 septembrie 2020, a votului de încredere primit din partea cetățenilor cărora țin încă o dată să le mulțumesc! Ei sunt cei care au înțeles că nu doar în preajma alegerilor locale echipa liberală alege să le fie aproape, ci zi de zi, atât cât s-a putut, în toată mandatele obținute.