Cronică parlamentară de Olt

Siminica Mirea: „M-am obișnuit să fiu alături de oameni”

Recent, senatorul Siminica Mirea a votat o serie de amendamente în favoarea unei vieţi mai bune a cetăţenilor.

„M-am obișnuit să fiu alături de oameni, departe de disputele politice specifice campaniilor electorale. Oamenii au nevoie de măsuri, de soluții și de sprijin în această perioadă dificilă! Astfel, mă implic și am ales să votez rectificarea bugetară în Parlament pentru a fi sigură că românii vor avea parte de o creștere reală a calității vieții.

Mai exact, am votat amendamentele care prevedeau:

– Majorarea salariilor profesorilor și creșterea cu 40% a punctului de pensie, așa cum prevede legea

– Suplimentarea bugetelor locale cu 1 miliard de lei

– Majorarea bugetului StartUp-Nation pentru a fi plătite facturile antreprenorilor

Și, pentru că am fost o persoană transparentă pe tot parcursul carierei mele, am să vă explic motivele pentru care aceste măsuri sunt atât de importante în perioada următoare.

Așadar, consider că este absolut necesar ca fiecare primar să se poată gospodării în mod autonom, fără a fi dependent de alocarea discreționară a resurselor de către Guvern! În plus, pensionarii au nevoie de o creștere considerabilă a calității vieții lor, mai ales că mulți dintre aceștia își cheltuie întreaga pensie pentru medicamente și mâncare de proastă calitate. Legea trebuie respectată și în cazul celor mici, iar alocațiile trebuie dublate pentru a le oferi o șansă reală să aibă parte de o viață liniștită!

Ar fi multe de adăugat, dar am să mă opresc, pentru moment, aici. În schimb, n-o să mă opresc niciodată din a lua decizii sau a susține proiecte care vin în sprijinul tuturor cetățenilor. Așadar, repet ceea ce v-am spus încă de la începutul postării, voi vota amendamentele din rectificarea bugetară pentru că am convingerea că aceasta este soluția potrivită pentru cetățenii acestei țări!”, spune senatorul.

Marius Iancu a tăiat panglica

Pe 18 septembrie a.c., deputatul Marius Iancu a fost prezent la inaugurarea unei noi grădiniţe în comuna Movilene, acolo unde a tăiat panglica instituţiei de învăţământ.

„Copiii din comuna Movileni vor merge, de acum, la grădiniță într-o clădire nouă, modernă, cu grupuri sanitare și încălzire centrală.

Primarul și-a onorat promisiunea făcută comunității și a construit o grădiniță pentru cei aproximativ 50 de preșcolari din Movileni.

M-a onorat invitația de a inaugura noua grădinița, în această perioadă dificilă când vedem că singurii care se preocupă de educația și siguranța copiilor sunt primarii noștri. Noi punem oamenii pe primul loc!”, spune deputatul Iancu.

Dan Ciocan, semnatar al Legii recunoştinţei generaţiilor

Deputatul Dan Ciocan se numără printre semnatarii propunerii legislative privind reglementarea raporturilor juridice dintre rudele în linie dreaptă aparţinând aceleiaşi familii.

„Prezentul proiect de lege are menirea de a reglementa în mod clar şi fără echivoc, raporturile juridice reciproce dintre rudele în linie dreaptă, respectiv între copii şi părinţi, copii şi bunici, copii şi străbunici din aceeaşi familie, atât sub aspect moral cât şi sub aspect material, al drepturilor şi obligaţiilor stabilite prin lege.

Necesitatea unui astfel de demers s-a născut din analiza contextului actual în care se află societatea românească, în care familia – ca nucleu de bază al societăţii – este supusă unor profunde şi nedorite perturbații asupra unităţii şi solidarităţii necesare asigurării existenţei şi continuității în spaţiul naţional românesc. Declaraţia universală a drepturilor omului defineşte, la art. 16, familia ca element natural şi fundamental al societăţii, recunoscând, totodată, dreptul acesteia la ocrotire din partea societăţii şi a statului.

Orice om are dreptul la un nivel de trai care să-i asigure sănătatea şi bunăstarea lui şi familiei sale, cuprinzând hrana, îmbrăcămintea, locuinţa, îngrijirea medicală, precum şi serviciile sociale necesare; el are dreptul la asigurare în caz de şomaj, boală, invaliditate, văduvie, bătrâneţe sau în celelalte cazuri de pierdere a mijloacelor de subzistență, în urma unor împrejurări independente de voinţa sa (Articolul 25.1. din Declaraţia universală a drepturilor omului), se arată în expunerea de motive.

Gigel Ştirbu: „Alegerile se vor desfășura în condiții foarte bune”

Cu puţin înainte de începerea campaniei electorale pentru alegerile lcoale, deputatul Gigel Ştirbu declara, în cadrul unui interviu acordat publicaţiei de faţă, spunea că alegerile se vor desfăşura în condiţii bune – în contextul pandemiei:

„Să nu uităm că actualii aleși locali trebuiau să-și încheie mandatul la sfârșitul lunii mai. Într-o țară democratică, într-o țară în care voința cetățenilor este sau ar trebui să fie pusă pe primul loc , legitimitatea aleșilor este esențială. Iar această legitimitate vine din voința populară., cred că alegerile se vor desfășura în condiții foarte bune, noi, cetățenii care vom merge la vot, vom avea asigurate condiții de siguranță în centrele de vot – vor fi puse la dispoziție măști, dezinfectant. Iar după încheierea procesului de vot, toți vom spune că a fost o situație din care am ieșit cu bine. Un lucru este cert: acest virus nu va dispărea peste noapte! Societatea românească nu poate să se oprească, trebuie să învățăm să trăim și în astfel de situații, și, ca atare, cred că firea umană este capabilă să se adapteze si unor astfel de provocări.”