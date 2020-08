Mădălin, ultimul bal. În septembrie

Se vorbeşte, în folclorul timpurilor nostre, despre mortul viu, despre folosinţa acestei entităţi în situaţii limită.

A pornit de la o înşelătorie macabră, când rudele defunctului ţineau personajul fără de viaţă, la geam, pentru a-i încasa, de la poştaşul puţin vigilent, pensia.

În politică, folosinţa acestei sintagme se adaptează perfect cu acel politician căruia, inevitabil îi scade, încrederea, iar iminenta confruntare cu votul majorităţii e un examen imposibil de trecut.

Cam aşa se văd lucruile şi la Balş. După trei mandate succesive de primar, antedatate de unul unul de viceprimar, Mădălin Teodosescu e la capăt de drum. Starea de spirit de la Balş, cea măsurată, nu de sociologii primarului şi nici de cointeresaţii acestuia, arată că sfârşitul de epocă e iminent. Cu o referire în istoria recentă, nişte bălşeni cumsecade, spun că deja, deasupra primăriei se aud zgomotele elicopterului.

Pur şi simplu, oamenii de aici nu îl mai vor. Spoiturile făcute în aproape două decenii în administraţia locală nu mai ţin, iar tencuiala cade sub patina timpului de pe ceea ce s-a vrut a fi durabil şi nicidecum exerciţii de imagine.

Starea asta de refuz e greu de controlat, de întors într-una pozitivă. Să vă spunem că şi… majoritatea din zona de decizie a liberalilor olteni nu-l mai vrea reales primar la Balş pe cel intrat din partea lor în competiţia de pe malul Olteţului într-un nou mandat.

Oraşul este sufocat de gunoaie, de o stare administrativă unde nu se găseşte niciun reper menit să reziste peste timp.

Practic, Balşul este căzut de pe harta judeţului. Fără locuri de muncă, cu o industrie absentă, fără o perspectivă pentru cei de aici, e greu de crezut că cineva mai crede în promisiunile unui primar ajuns în situaţia de a apela la consolidarea scării de incendiu, chiar şi atunci când a bifat lista pentru consiliul local. Acolo unde forma compromisului prinde contur prin alianţa imposibilă dintre PNL şi PMP.

Să-i convingă, dintr-odată, pe bălşeni, cei/cele de la PMP, despre utilitatea lui Mădălin Ady Teodosescu, e deja un banc local. Asta după ce, până mai ieri, în alte conjuncturi politice, starea de război a funcţionat în campaniile din Olt. Şi să ajungi să-i subestimezi astfel pe bălşeni e iarăşi o mare greşeală făcută pe fondul a ceea ce se vede: disperarea pentru a obţine măcar un vot în plus faţă de contracandidat.

Gradul de inteligenţă al bălşenilor este mult peste capacitatea de înţelegere a celor aliaţi doar pentru manipularea unei părţi din comunitate.

Nu este vorba despre contracandidaţi, ci, pur şi simplu, despre starea aia de saturaţie. Un exemplu la îndemână: când românii l-au dat jos pe Ceauşescu, nu s-au gândit atunci, în momentele apropiate de punctul zero, la cine va veni în loc. A fost doar imboldul schimbării. Cam asta se simte astăzi şi la Balş. E posbil, în termen scurt, până la ziua alegerilor, Teodosescu să mai vopsească o băncuţă, să schimbe un bec la un capăt de stâlp, să pună nişte spumă în artezienele din centru, să provoace anumite persoane în stări şi intenţii, dar orice ar face, oricât de multe gunoaie ar pescui de sub podul de peste Olteţ, va fi prea târziu.

Aici, schimbarea e deja făcută, numai că primarului în funcţie nu i-a spus nimeni că povestea lui s-a terminat. Simplu. Aşa cam cum a şi început.

Chiar dacă ideea se va repeta, Mădălin Ady Teodosescu trebuie să ştie că şi colegii săi de partid, cei din zona de decizie a PNL Olt, aşteaptă, tot ca pe o izbăvire, sfârşitul poveştii nunite Mădălin Teodosescu primar la Balş. E gata, chiar dacă ziua schimbării e peste puţin mai mult de o lună.