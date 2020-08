O poveste de viață, o poveste despre ce înseamnă „acasă, la Perieți” – Răzvan Rada, un altfel de primar

„Eu vin cu capul sus în Primărie și plec tot cu capul sus, atunci când va fi vremea.”

– Cine este Răzvan Rada, candidatul PSD la Primăria Perieți?

– Sunt un tânăr de 34 de ani, absolvent al Colegiului Național „Radu Greceanu”, al Facultății de Management, Inginerie Economică și Dezvoltare Rurală, sunt căsătorit cu o tânără tot din Perieți și am un copil. Am crescut în comuna Perieți, alături de oamenii de aici, de prieteni dragi. Sunt antreprenor în Perieți, muncesc alături de familia mea și consider că sunt omul care are poate schimba ceva în Perieți. Este șansa mea să demonstrez acest lucru și pot face asta numai dacă locuitorii din Perieți îmi oferă o șansă. Este o vorbă, ”fermierul nu se oprește când obosește, se oprește când termină”, aceasta îmi e deviza în viață și aceasta va fi și în administrația locală, în Primăria Perieți- ne oprim când terminăm tot ce avem de făcut, când omul e mulțumit.

– Ce v-a determinat să faceți politică, să candidați și de ce ați ales PSD? Până acum câțiva ani, nu mi-a trecut prin cap să fac politică, dar unii dintre foștii primari m-au băgat, fără să îmi spună, în sondajele de opinie pe care le făceau pentru ei. Și eu am avut încă de atunci, un procent bun de notorietate și credibilitate.

– Iar anul acesta, am primit propunerea să candidez din partea PSD la Primăria Perieți. Recunosc că m-a bucurat și m-a onorat acest lucru și am început să învăț cât mai multe lucruri despre acest domeniu nou pentru mine și să reconstruiesc echipa PSD Perieți.

Am ales PSD pentru că este un partid mare, un partid puternic și numai cu un astfel de partid în spate poți realiza lucrurile pe care ți le-ai propus.

De la cules de sparanghel în Anglia, antreprenor în Perieți, acum candidat la Primărie

– Ați făcut parte din Diaspora. Cum se vedea România de acolo?

– După terminarea facultății, am luat decizia împreună cu surorile mele să plecăm la muncă, în străinătate. Am căutat acolo ce nu am găsit în România, locuri de muncă după terminarea facultății. Am plecat să ne găsim un rost. Eu am lucrat în agricultură, în Anglia, am cules sparanghel și uneori, mai comand la restaurantele de România sparanghel. Îmi amintește de drumul parcurs, de viața mea. Am plecat atunci, dar niciodată nu am urât această țară și nici am crezut că noi, diaspora suntem salvatorii României. România stă bine pe picioarele ei, lucrurile au evoluat, avem acum de ce să ne întoarcem acasă, dar atunci când te întorci trebuie să ai o idee de ce vrei să faci, de cum poți să folosești experiența acumulată acolo.

Împreună cu familia mea am decis să facem din agricultură o afacere, nu un hobby.

Ca mine sunt mulți ”copii ai Diasporei” care au plecat copii și s-au întors oameni maturi, cu experiență de viață care vor să își dezvolte o afacere în România. Le spun, se poate!

– Care sunt principalele proiecte pentru comuna Perieți pe care le-ați trecut în Programul Electoral?

– Programul electoral, ”Programul meu pentru Primărie”, este conceput în funcție de ceea ce vor cetățenii pentru că am stat de vorbă cu ei foarte mult, în această perioadă. Vorbim de dezvoltarea infrastructurii de apă. Proiectul Companiei de Apă Olt va începe, cel mai probabil, în această toamnă. Dar trebuie să în continuăm și să găsim surse de finanțare pentru a introduce rețele de apă în toată comuna. Acum se lucrează la construcția a patru poduri, prin PNDL, dar trebuie să continuăm dezvoltarea infrastructurii rutiere. Amenajarea și refacerea șanțurilor, colectarea deșeurilor și acțiuni de ecologizare, un sistem de supraveghere video, reabilitarea drumurilor de exploatare agricolă și asfaltarea porțiunilor de drumuri comunale laterale străzii principale pentru a evita praful și noroiul excesiv care produc disconfort cetățenilor care stau în zonă, construirea de șanțuri de apărare împotriva inundațiilor și reabilitarea canalelor de deversare existente, reabilitarea grădinițelor, construirea unei săli de sport la școală, dotarea claselor cu table inteligente, construirea de locuri de joacă pentru copii și menajarea unui teren sintetic de fotbal, înființarea Clubului Pensionarilor la fosta Școală Mierlești, clădirea va fi reabilită și amenajată ca spațiu de petrecere a timpului liber pentru pensionarii din comună, vor fi organizate controale medicale gratuite, acestea sunt câteva dintre proiectele pe care le propun oamenilor din Perieți.

Nu voi desființa Ansamblul Folcloric „Mugurașii Iminogului”, iar micuții noștri artiști vor avea tot sprijinul meu. Vreau să le construiesc vestiare și o scenă pentru reprezentații și să organizez la noi în comună un concurs național de dansuri și muzică populară pentru copii.

Cu ajutorul Consiliul Județean Olt, intenționez să obțin fonduri pentru asfaltarea DJ 657 Perieți- Potcoava și pentru reabilitarea podului de pe DJ 653 (zona Goaia), dar și introducerea rețelelor de gaze în comună.

Poți să accesezi fonduri europene dacă dai dovadă de seriozitate

– Sunt foarte multe proiecte pentru care este nevoie de mulți bani. De unde o să obțineți fondurile pentru toate aceste investiții?

– Având în vedere că nu am lucrat în Primăria Perieți și nu am avut nicio treabă cu administrația locală, până acum, nu știu de ce fonduri dispune acum comuna, de aceea intenționez să susțin toate aceste proiecte cu fonduri europene, fonduri guvernamentale și fonduri de la Consiliul Județean Olt. Voi accesa toate programele și voi depune proiecte peste tot.

Până la urmă, proiectele sunt idei care trebuie finanțare. Uniunea Europeană finanțează aceste idei și vă spun, din experiența mea de antreprenor care a făcut proiecte europene, fondurile europene nu sunt greu de luat, sunt mai greu de cheltuit. Poți să accesezi fonduri europene dacă dai dovadă de seriozitate.

– Cine vă sprijină, vă ajută în această campanie?

– În primul rând vreau să le mulțumesc lui Marius Oprescu, președintele Consiliului Judetean Olt și vicepreședintelui Virgil Delureanu pentru tot sprijinul acordat și pentru că au avut încredere în mine. De asemenea, vreau să le mulțumesc și lui Florin Barbu, actual director la ADI Olt Eco pentru toate sfaturile pe care mi le-a dat, lui Doru Marineață, primarul comunei Bălteni care este alături de mine, echipei PSD Perieți,

familiei și prietenilor mei.

– Care au fost criteriile după care ați stabilit lista de consilieri locali?

– Pe lista de consilieri am încercat să pun persoane de toate vârstele, din toate categoriile sociale care să aibă notorietate în comună, oameni muncitori și implicați care știu să discute cu cetățenii și vor același lucru ca și mine, să dezvoltăm Periețiul.

Oamenii din Perieți nu mai au răbdare, și-au pierdut speranța

– De-a lungul timpului, în Primăria Perieți au fost unele probleme, cum aveți de gând să schimbați această imagine pentru ca greșelile din trecut să nu se mai repete?

– În primul rând vreau să lămuresc, încă o dată, un aspect, Am fost acuzat că îmi asum proiectele fostului primar și vreau să fie clar pentru toată lunea. Aceste proiecte au fost blocate foarte mult timp, eu doar m-am interesat de ele atunci când am fost desemnat candidat și am avut discuții cu autoritățile județene care fac parte din același partid ca și mine, pentru a vedea ce se poate face.

Revenind la întrebarea dumneavoastră, consider că ceea ce am reușit să fac până acum în viață este o carte de vizită pentru munca în administrația locală, dacă cetățenii îmi vor acorda votul lor de încredere. Sunt un om onest și toți cei cu care am colaborat știu acest lucru, nu îmi e frică de muncă și voi face acest lucru și pentru Perieți.

Vedeți, sunt 30 de ani de când Periețiul se tot încurcă și oamenii nu mai au răbdare, oameni care acum au 60, 70 de ani nu mai speră la nimic și nu poți trăi așa, speranța trebuie să existe, ea e a noastră. Vreau ca bătrânii să spere că li se vor întoarce copiii acasă, iar cei plecați la muncă în străinătate să spere că atunci când se vor întoarce acasă vor găsi o comună schimbată. Nu va fi ușor, dar toate aceste speranțe ale lor vor deveni realitate.

– Ați început deja acțiunile electorale, ați împărțit măști de protecție locuitorilor. Cum vă primesc oamenii, ce vă spun?

– A fost o idee care mi-a venit după ce am văzut că satul Schitu a intrat în carantină și am zis că îi pot ajuta pe oamenii din comuna mea să se protejeze, având în vedere că numărul cazurilor de îmbolnăviri cu noul coronavirus crește în fiecare zi, în județul Olt. Nu aș numi-o acțiune electorală, ci mai mult una de conștientizare a pericolului care ne pândește pe toți, dar m-am bucurat să văd că oamenii mă primesc cu căldură, vor să vorbească cu mine, să îmi spună problemele lor.

Simt că din ce în ce mai mulți mă susțin și de aceea trebuie să continuăm.

– Ce mesaj aveți pentru locuitorii comunei Perieți?

– Le mulțumesc pentru încurajări și pentru critici și țin cont de tot ce îmi spun, de tot ce îmi scriu pe pagina mea de facebook, mă bucură like-urile lor și faptul că un număr atât de mare de oameni mă urmăresc.

Oamenii din Perieți mă cunosc, unii de mic, cu alții am colaborat și știu că sunt un om corect, care își respectă promisiunile.

Eu vin cu capul sus în Primărie și plec tot cu capul sus, atunci când va fi vremea. Dacă mă vor ca primar, adevăratul examen îl voi da în fața lor, peste patru ani.

Așa că pornind de la deviza mea „fermierul nu se oprește când obosește, se oprește când termină”, le propun ca „Acasă, la Perieți, ne oprim când terminăm”, numai dacă pe 27 septembrie vor vota Răzvan Rada primar și echipa de consilieri PSD pentru consiliul local.