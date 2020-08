Este oficial! Daniel Tudor, vine de la PNL la Primăria Scornicești!

Mulți mă cunoașteți destul de bine. Sunt fiu al acestui oraș. Aici am crescut, mi-am întemeiat o familie și m-am format ca om. Am voința, ambiția și experiența necesare pentru dezvoltarea localității noastre. Știu de unde trebuie început și mai ales ce trebuie făcut! Sunt sincer cu dumneavoastră, așa cum am fost și cum voi fi întotdeauna. Nu fac și nu voi face niciodată promisiuni fără acoperire, iar timpul va dovedi lucrul acesta.

Mai bine de patru ani am fost viceprimar al Scorniceștiului, perioadă în care am încercat, atât cât s-a putut și cât am fost lăsat, să duc la bun sfârșit mai multe proiecte asumate, utile și necesare pentru localitatea noastră. În această perioadă am învățat multe. Am cunoscut oameni de valoare și am semnat contracte importante pentru proiecte care au fost, dar mai ales urmează a fi implementate.