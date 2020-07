Gigel Ştirbu, întâlnire cu ministrul Transporturilor

Deputatul Gigel Ştirbu a avut, zile acestea, o întâlnire cu ministrul Transporturilor, LucianBode. Tema principală a fost Drumul Expres Craiova-Slatina-Piteşti

„Săptămâna aceasta am avut o întrevedere cu Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, pentru a afla mai multe informații despre stadiul lucrărilor la Drumul Expres Craiova-Pitești.

Astfel, DX12 va avea 4 benzi de circulație (2 benzi pe sens) și va asigura o conexiune corespunzătoare a zonei de Sud – Vest a României la Coridorul IV Pan European. Întregul proiect are o lungime de aproximativ 121 km și o valoare estimată de 4,4 miliarde de lei și va fi finanțat din fonduri europene prin POIM 2014 – 2020.

Lungimea totală a drumului expres este împarțită în 4 tronsoane, astfel: I.Craiova – Robănești (17 km), II.Robănești – Slatina (41 km), III.Slatina – Colonești (31,75 km), IV.Colonești – Pitesti (31,82 km)

Dacă pentru primele două tronsoane, lucrările sunt deja în execuție și vor fi, probabil, încheiate înainte de termen, pentru tronsoanele 3 și 4 – procedurile de licitație pentru atribuirea contractelor de proiectare si execuție lucrări au fost contestate la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (C.N.S.C.). Astfel, semnarea contractelor de achiziţie publică vor fi posibile după soluţionarea tuturor plângerilor formulate în cadrul procedurii de atribuire.

Am vizitat împreună cu Premierul Ludovic Orban, Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, cele două şantiere din drumul expres ale primelor două tronsoane și am constatat mobilizarea exemplară a antreprenorilor, fiind posibilă finalizarea lucrărilor înainte de termenul stabilit, sfârşitului anului 2021.

Cunosc foarte bine faptul că proiectul Drumului Expres Craiova -Pitești reprezintă o prioritate a programului de guvernare PNL în regiunea Oltenia. Premierul Ludovic Orban a declarat de mai multe ori faptul că necesitatea drumului expres Craiova-Piteşti este una foarte mare, iar pentru Guvern reprezintă o prioritate absolută. Pentru Guvernul PNL, investițiile în infrastructură reprezintă un pilon fundamental al modernizării României și al relansării economice. Să nu uităm că în ultimele luni, Guvernul PNL a alocat pentru investiții cea mai mare sumă din ultimul deceniu: 13,1 miliarde de lei și acest fapt spune multe despre planul liberal de modernizare a României!”