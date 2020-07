România se ridică! Minunea de la Milcov – VIDEO

Cine ar fi crezut că, în ţara unde o lucrare care se finalizează pe parcursul unei generaţii, poate fi în termen? Scepticii lansau, la debutul lucrărilor Drumului Expres Craiova-Slatina-Piteşti, un termen lung de execuţie, care va sfârşi cu imposibilitatea argumentată a nefinalizării proiectului. Însă, pe lotul doi se lucrează. Într-un ritm cum nu s-a mai văzut în România de pe timpul lui Ceauşescu.

Constructorul mai e şi român pe deasupra şi face ceea ce ştie şi ştie să facă bine. Specialişti de la noi, utilaje ca-n afară.

Noul pod rutier de la Olt îşi caută rădăcini în albia râului. Iată că România se ridică. Semn că încă mai putem, că şcoala de drumari, ingineri, tehnologi, muncitori simpli, are resurse îndeajuns.

Filmuleţul alăturat nu ne aparţine, da e din ţara aşteptată. Asta în care am rămas cei care nu am dat-o pe alta. Detaliile de natură tehnică nu-şi au rostul. Ascultaţi şi vedeţi!