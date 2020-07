La Corabia. Bărbat agresat şi închis într-un subsol de bloc

Duminică, în dimineaţa zilei de 26 iulie a.c., poliţiştii au fost anunţaţi de mama unui bărbat de 37 de ani că acesta a fost agresat de către un individ și se află închis în subsolul unui bloc din Corabia.

Poliţiştii au sunat bărbatul captiv, care a spus că a fost agresat sâmbătă seara şi că a fost aruncat în subsolul unui bloc, de unde, pe o fereastră mică, privea o parcare auto.

„În urma investigațiilor efectuate, in jurul orelor 10.30 s-a procedat la identificarea persoanei bănuite de comiterea faptei, un bărbat de 39 ani, din localitatea Corabia, acesta fiind condus la sediul poliției in vederea audierii, unde refuză să coopereze cu politistii.

Au fost dirijate operativ toate patrulele disponibile în zona blocurilor din localitate, folosindu-se sistemele acustice ale autospecialelor, ținându-se legătura și cu partea vătămată, aceasta fiind identificata in jurul orei 11.

Aceasta a fost preluată de o ambulanță și transportată la spital penteu acordarea de îngrijiri medicale.

La fața locului, activitatile sunt in desfasurare pentru clarificarea tuturor aspectelor si luarea masurilor legale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă judecătoria Corabia.”, se arată în comunicatul IPJ Olt.