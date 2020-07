Poliţia în acţiune!

În primul sfârşit de săptămână al lunii iulie, polițiștii olteni au constatat mai multe infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice.

„Polițiștii au intervenit la 213 evenimente, dintre acestea 193 fiind sesizate pe numărul unic pentru apeluri de urgență 112.

În urma abaterile de la normele privind circulația pe drumurile publice, polițiștii rutieri au reținut 48 de permise de conducere în vederea suspendării dreptului de a conduce și au retras 7 certificate de înmatriculare.

Printre neregulile constatate în trafic, exemplificăm:

La data de 4 iulie 2020, în timp ce acționau pentru siguranța participanților la traficul rutier, polițiștii au depistat un bărbat, în vârstă de 43 de ani, din comuna Milcov, în timp ce conducea, sub influența băuturilor alcoolice, un autoturism de Drumul Județean 546D, pe raza comunei Milcov.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest și a rezultat o concentrație de 0,96 mg/litru alcool pur în aerul expirat .

În aceeași zi, polițiștii au depistat pe Drumul Județean 546D, raza comunei Pleșoiu, un bărbat, de 24 de ani, din municipiul Slatina, în timp ce se conducea un autoturism, prezentând o concentrație de 0,52 mg/l alcool pur în aerul expirat .

Pe Drumul Național 6- E 70, pe raza comunei Dăneasa, polițiștii au depistat un conducător auto, în vârstă de 57 de ani, din municipiul Caracal, conducând un autoturism sub influența alcoolului. În urma testării, aparatul alcooltest a indicat o concentrație de 1,00 mg/litru alcool pur în aerul expirat.

În toate aceste cazuri, polițiștii au întocmit dosare penale și efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe.

În timp ce acționau pe raza comunei Tia Mare, polițiștii au depistat un tânăr, de 22 de ani, din localitate, în timp ce conducea un autoturism fără a poseda permis de conducere.

Un alt bărbat, de 37 de ani, din comuna Nicolae Titulescu, a fost depistat de polițiști în timp ce conducea un autovehicul pe raza comunei Nicolae Titulescu, fără a deține permis de conducere.

În urma acestor constatări, polițiștii efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.