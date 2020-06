Cronică parlamentară de Olt

Renica Diaconescu: „Bine ar fi ca orice pacient care se internează să fie testat”

Senatorul Renică Diaconescu, șef al Secției Neurologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slatina, propune ca fiecare pacient, care se internează să fie testat pentru COVID-19, pentru a nu se afla când deja pacientul se găsea pe secţie, infectând şi alte persoane. Prin urmare, cazurile de COVID-19 ar fi sub control.

„Eu am propus șefilor de secție, în Consiliul Medical, ca orice pacient care se internează să fie testat, pentru că am elibera, din punct de vedere psihic, personalul medical. Eu sunt neurolog: poți să internezi un pacient cu accident vascular și după câteva zile să îi apară febră, tulburări pulmonare, și le iei în contextul agravării accidentului vascular. Dar poți să te trezești că pacientul a avut și o suprainfecție sau o infecție cu COVID, și atunci lucrurile se complică. Deci, repet, bine ar fi ca orice pacient care se internează să fie testat”, spune senatorul.

Siminica Mirea: Guvernul trebuie să redeschidă spitalele pentru bolnavii cu boli cronice!

Senatorul Siminica Mirea face un apel către Guvernul României, care a vitregit mulţi pacienţi cu boli cronice.

„Serviciile medicale care să asigure diagnostic și tratament pentru fiecare român reprezintă o NECESITATE de la care actualul Guvern nu trebuie să se abată indiferent de contextul epidemiologic în care ne aflăm. Au trecut aproape 3 luni de la decretarea stării de urgență în România. Sistemul medical a reușit, în linii mari, să se adapteze situației generată de pandemia COVID-19 în ciuda dificultăților întâmpinate pe parcurs. Cu toate acestea, au fost pierdute din vedere câteva aspecte esențiale precum situația bolnavilor cronici care au avut enorm de suferit din cauza reorganizării haotice a spitalelor. Guvernul trebuie să redeschidă spitalele pentru bolnavii cu boli cronice! Asociațiile care reprezintă pacienții bolnavi de cancer au cerut mai multă atenție încă de acum mai bine de 2 luni și s-au considerat sacrificați de dorințele actualului cabinet de avea anumite raportări cu privire la pandemia COVID-19. Nimeni nu poate fi sacrificat indiferent de contextul în care ne aflăm. Toți cetățenii României sunt egali în fața legii, al lui Dumnezeu și nu pot fi victime ale unor decizii discreționare. Oferiți-le tuturor oamenilor accesul la sănătate și redeschideți spitalele pentru bolnavii cronici! Nu Guvernul trebuie să decidă cine are dreptul la tratament și cine poate să trăiască în această țară!”, spune senatorul.

Marius Iancu: „Măști de protecție gratuite pentru cetățeni”

Deputatul Marius Iancu a votat, proiectul de lege privind acordarea de măști pentru protecția cetățenilor de virusul COVID-19.

„Conform actului normativ, statul are obligația să asigure măsti de protecție persoanelor vulnerabile, în caz de pandemie, când purtarea măstii devine obligatorie.

Este responsabilitatea noastră să reglementam acest lucru, pentru că nu putem avea încredere în promisiunile Guvernului Orban.

Acest premier iresponsabil a declarat, la începutul stării de alertă, că va distribui 3,5 milioane de măști persoanelor cu venituri mici- după 3 săptămâni, 0 măști distribuite

Elevii din clasele terminale s-au întors la școală și trebuie să poarte măști – Guvernul PNL a dat zero măști. Exemple de autorități responsabile am văzut în județul Olt când Primăria Slatina a dat, săptămânal, pe toată perioada stării de urgență și după, fiecărei familii din Slatina câte 5 măști și 5 perechi de mănuși. Și alte câteva primării de comune au distribuit măști de protecție cetățenilor din localități.

În tot acest timp, președintele Iohannis și Guvernul lui PNL au impus reguli peste reguli, dar nu si-au asumat nicio responsabilitate.

Nici măcar nu au vrut să plafoneze prețurile la măști și alte materiale de protecție și dezinfectante, lasandu-i din nou, pe români, la mâna speculantilor, de cele mai multe ori șmecherii din Gașca PNL.”, spune Marius Iancu

Gigel Ştirbu: „Să nu uităm!”

Deputatul Gigel Ştirbu îndeamnă românii să nu uite unul dintre cele mai dramatice episoade ale istoriei României contemporane: Mineriada din 13-15 iunie 1990.

„Se împlinesc 30 de ani de când minerii au ajuns în Bucureşti şi au început şirul de violenţe împotriva demonstranţilor care ocupaseră Piaţa Universităţii. Zilele de 13, 14 şi 15 iunie 1990 vor rămâne pentru totdeauna în istoria României drept unele dintre cele mai negre, și au oripilat întreaga lume.

Atunci, forţele de ordine, sprijinite de detaşamente de mineri au reprimat manifestaţiile anticomuniste şi anti-FSN din Piaţa Victoriei. Bilanţul oficial indică numai şase morţi şi 746 de răniţi, dar, de fapt, numărul celor care au avut de suferit sau au murit atunci este cu mult mai mare.

Au fost devastate și jefuite sedii ale unor facultăţi ale Universităţii din Bucureşti, și sedii de partide PNL și PNŢ.

Să nu uităm , români, că atunci au fost bătuți sau chiar uciși oameni pentru simplu fapt că au îndrăznit să aibă o atitudine critică la adresa FSN şi a liderului său de atunci, comunistul Ion Iliescu, dar nici până în prezent, nimeni n-a fost pedepsit pentru 13-15 iunie 1990!”, spune deputatul.

Dan Ciocan, activitate în comisie

În cadrul şedinţei Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, unde secretar este deputatul Dan Ciocan, au fost, pe ordinea de zi, următoarele proiecte:

– Proiect de Lege privind utilizarea, conservarea şi protecția solului;

– Proiect de Lege privind regimul ariilor

naturale protejate urbane şi conservarea biodiversității urbane;

– Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței

de urgenţă a Guvernului nr.9/2020 pentru aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii şi elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat. La dezbaterile din cadrul Comisiei au fost invitați să participe reprezentanți din partea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor; Ministerului Educației și Cercetării; Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, CPA şi PROPACT.