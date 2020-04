Cronică parlamentară de Olt

Siminica Mirea: „Susţin, cu tărie, că personalul medical merită recunoştinţă din partea noastră”

Senatorul Siminica Mirea a votat demersul parlamentarilor social-democraţi de a aduce recunoştinţă cadrelor medicale, care se sacrifică în lupta cu COVID-19.

„Am votat online, în plenul Senatului, legea inițiată de PSD pentru recunoașterea meritelor personalului medical participant la acțiunile împotriva Covid-19.votul de astăzi este forma noastră de recunoștință.

Trecem prin nişte vremuri pe care le înţelegem cu greu. Avem un guvern depăşit de situaţie. Avem cadre medicale puse să lupte, în prima linie, fără arme. Avem, deci, un nou tip de soldat. Ca în orice război, pierdem soldaţi. Sunt soldaţi, care au luptat până în ultimul moment. În lume, multe cadre medicale şi-au lăsat familiile îndoliate, sacrificându-şi viaţa în lupta cu noul coronavirus.

Susţin, cu tărie, că personalul medical merită recunoştinţă din partea noastră. Nu doar după ce trece furtuna, ci în fiecare an, într-o zi dedicată lor. Aşadar, ziua de 11 martie este o propunere bună pentru a aduce recunoştinţă personalului medical participant la acțiuni împotriva COVID-19.

Instituirea Zilei Personalului Medical este, acum, datoria noastră.

De asemenea, în calitate de parlamentar, am votat proiectul de lege prin care urmașii cadrelor medicale să aibă dreptul la o pensie de urmaș, egală cu 75% din ultimul salariu, care se actualizează conform legilor în vigoare.

Am votat ca membrii familiilor cadrelor medicale decedate, în timpul și din cauza epidemiei de COVID-19, să beneficieze gratuit de asistență medicală și medicamente.

Am votat ca urmașii personalului medical, decedat în lupta cu COVID-19, să beneficieze de scutire de la plata impozitului pe terenurile aflate în proprietate sau coproprietate și a impozitului pe clădirea folosită ca domiciliu și/sau alte clădiri aflate în proprietate sau coproprietate.

Am votat ca urmașii personalului medical să primească ajutor suplimentar în cuantum de două salarii medii pe economie pentru cheltuielile înmormântării.”, spune senatorul.

Marius Iancu: „România se luptă cu coronavirusul și deputatul Roman cu «baronii roșii»”

Deputatul Marius Iancu taxează reacţiile deputatului liberal Florin Roman, demonstrând că la nivel judeţean s-a investit în sănătate, din fondurile Consiliului Judeţean Olt:

„În plină epidemie de coronavirus, cu un Guvern care bajbaie prin legislație și face modificări la modificările unor hotărâri de guvern pe care le-a adoptat, deputatul PNL Florin Roman s-a trezit să acuze președinții de consilii județene din sudul țării că nu asigură suport financiar spitalelor. Îi dau un singur exemplu deputatului habarnist Roman că poate așa renunță la discursul anti PSD și începe să se preocupe de soarta românilor.

Consiliul Județean Olt a alocat, în ultima lună, peste 3 milioane lei pentru Spitalul Județean de Urgență Slatina și pentru Spitalul Municipal Caracal, spital suport pentru tratarea cazurilor COVID-19. Din acești bani, un milion de lei au fost alocați pentru achiziția unui laborator modular unde se vor efectua 196 de teste de coronavirus pe zi, iar restul pentru materiale sanitare și de protecție pentru personalul medical și cumpararea de ventilatoare mecanice.

Un pic de documentare nu i-ar strica deputatului Roman, atunci când vrea să fie credibil și nu penibil. Județele unde sunt cele mai multe cazuri confirmate și unde sute de medici s-au îmbolnăvit tocmai pentru pentru că nu au avut echipamente de protecție și nu au fost testați sunt cele conduse de PNL, să nu zic de «baronii portocalii, vopsiti în galben», Suceava, Timișoara, Arad, Brașov și Deva.

Asa că, domnule Roman, certaţi-vă, mai bine, colegii de partid și dați-le exemple de bune practici din județele din sud unde, contrar spuselor dumneavoastră, nici medicii, nici cetățenii nu au fost abandonați. Și în loc să vă doriți sa se îmbolnăvească și oltenii, mai bine spuneți «Doamne ferește». Nimeni nu poate face față unui asemenea virus, dar liderii politici responsabili iau măsuri eficiente pentru a preveni răspândirea lui, repet liderii politici responsabili!”

Renică Diaconescu, în contact cu cetăţenii

Senatorul Renică Diaconescu este un om care comunică foarte uşor cu oamenii. Mereu atent şi deschis faţă de problemele semnalate de cetăţeni, o serie dintre acestea au fost transpuse în proiectele pe care acesta le-a iniţiat în calitatea sa de senator.

Cetăţenii pot sta de vorbă cu senatorul în cadrul audienţelor programate la cabinetul său parlamentar din Slatina, Bulevardul A.I Cuza, nr. 19, bloc V5, parter. Audienţele au loc joia, între orele 14:30-14:30.

O lege iniţiată de Gigel Ştirbu, la mâna deputaţilor

Camera Deputaţilor, în calitate de for decizional, a adoptat o lege care prevede majorarea de la 2% la 4% a sumei din jocurile de noroc care merge anual către fondul cinematografic și care este colectată la bugetul de stat. Obligația virării sumelor o să revină ANAF. S-au înregistrat 320 de voturi „pentru”, trei „împotrivă” şi patru abţineri.

„Suma se virează Fondului cinematografic de către Agenția Națională de Administrare Fiscală până la data de 31 mai a anului în curs pentru anul precedent și nu se supune regularizării conform prevederilor articolului 66 alineatul (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare”, se arată în proiectul iniţiat de Gigel Ştirbu.

În termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prevederilor prezentei legi, Ministerul Finanţelor Publice elaborează procedura de aplicare a dispoziţiilor prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, cu completările şi modificărilor ulterioare.

Paul Stănescu, discuţie cu marii retalieri

Alături de președintele PSD, Marcel Ciolacu, senatorul Paul Stănescu a avut o discuție cu reprezentanții marilor lanțuri de magazine alimentare din România (AMRCR). Cei doi lideri social/democrați au vorbit cu marii retalieri despre soluțiile concrete pe care le pot găsi împreună, astfel încât prețurile alimentelor să revină la normal și consumatorii să fie protejați.

PSD are deja depusă o lege în Parlament privind plafonarea prețurilor, iar aceste discuții au loc în acest context, iar social-democrații consideră că este firesc să țină cont și de amendamentele marilor retaileri, iar plafonarea prețurilor la nivelul ultimelor trei luni poate fi o soluție în acest moment.

Dan Ciocan, audienţe la Caracal

Deputatul Dan Ciocan menţine o legătură permanentă cu oltenii prin intermediul reţelelor de socializare, acolo unde îi informează cu privire la activitatea parlamentară din Camera Deputaţilor şi din cadrul comisiei de specialitate din care face parte şi, în special, la biroul parlamentar, acolo unde susţine audienţele. Sediul biroului său parlamentar se află în Caracal, str. Calea Bucuresti, nr. 48.