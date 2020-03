Cronică parlamentară de Olt

Siminica Mirea: „Nu mai este timp de pierdut!”

Senatorul Siminica Mirea trage un semnal de alarmă, pe care Guvernul trebuie să îl ia în seamă:

„România a intrat în starea de urgenţă. O măsură care nu poate fi bună decât cu un guvern care ia măsuri bune pentru oameni şi pentru mediul economic.

Suntem într-o vreme în care ceea ce contează sunt doar soluţiile. Un guvern competent trebuie să vină cu soluţii. Dacă nu poate, atunci venim noi cu soluţii. PSD propune un set de măsuri economice și sociale pe care Guvernul Orban trebuie să le adopte în prima ședință de guvern. Urgent! Nu mai este timp de pierdut! Trebuie să ne implicăm! Însă este obligația statului român să pună la dispoziția tuturor instrumentele necesare! Toată societatea așteaptă ca guvernul să adopte măsuri, nu doar sfaturi despre cum să mergem pe stradă și despre ce ar trebui să facă alții, oricine altcineva mai puțin Guvernul României. Cu siguranță, din vila cu piscină din Primăverii, lucrurile se văd roz, dar pentru românii normali, pentru angajați și angajatori, pentru cei tineri sau pentru cei în vârstă lucrurile nu sunt așa. Dimpotrivă! Trebuie luate măsuri cât mai repede! Nu mai este timp de pierdut!”.

Marius Iancu: „România are un Guvern legitim”

„Este una dintre cele mai grele zile pentru români și pentru România, din ultimii 30 de ani.

Într-un final, Iohannis a decretat starea de urgență pentru că, România are un Guvern legitim, un Guvern votat de PSD pentru că noi am înțeles că trebuie să punem capăt crizei politice provocată de Iohannis și liberali. Nu am girat același Guvern Orban care a fost demis prin moțiune de cenzură, dar pe care Iohannis se încăpățanează să îl aducă la guvernare, ci am oferit stabilitate României pentru ca factorii de decizie să poată lua deciziile care se impun într-o astfel de situație. Noi ne-am organizat și am audiat, în condiții atipice miniștrii și am asigurat cvorum în Parlament pentru că din cauza iresponsabilității senatorului Chițac, colegii lui erau în izolare. Noi ne-am făcut datoria, acum este rândul Guvernului Orban să ia cele mai bune decizii pentru ca această criză provocată de coronavirus să nu aibă efecte grave asupra românilor și a României.”, spune deputatul Marius Iancu despre votul dat în Parlamentul Românie, pentru noul guvern şi de decretarea stării de urgenţă de către preşedintele României.

Gigel Ştirbu: „Să fim responsabili!”

Deputatul Gigel Ştirbu a intrat în contact cu senatorul iresponsabil Chiţac, cel care a infestat câţiva parlamentari sau lideri locali liberali. Deputatul Gigel Ştirbu s-a supus testelor necesare pentru depistarea COVID-19, iar rezultatul este unul negativ. Acesta se află la autoizolare pentru 14 zile.

„Mi-a ajuns rezultatul testului COVID-19 facut zilele trecute si este NEGATIV.

Sunt în autoizolare acasa şi vă invit pe toţi să încercaţi să evitaţi cât mai mult posibil drumurile şi locurile publice. Țările în care măsurile de distanțare socială au fost respectate reușesc să controleze mai repede coronavirusul. Doar împreună, atenți și preventivi vom trece peste această grea încercare la care este supusă țara noastră si întreaga lume. Să fim responsabili!

Paul Stănescu: „Să dea drumul la treabă!”

Senatorul Paul Stănescu a reacţionat în contextul votării noului Guvern Orban, ales în condiţii speciale, din cauza epidemiei de Coronavirus. Acesta a avotat guvernul propus pentru că România avea nevoie de stabilitate şi, mai ales, în această perioadă de criză, nu numai naţională, ci şi sanitară:

„Niciodată nu am crezut că va trebui să iau o decizie atât de grea. De a vota un guvern despre care știu deja că e iresponsabil. Să fac asta, în timp ce exact cei care l-au propus și care trebuiau să-l susțină, nu au fost în Parlament, la vot, ci chefuiau prin vilele de protocol.

Dar, și dacă nu îl votam, rămâneau aceiași oameni. De acum, nu mai pot țipa peste tot că nu pot lua măsuri pentru sănătatea oamenilor. De acum au puteri depline. Să dea drumul la treabă! România are nevoie rapid de măsuri concrete. PSD rămâne singurul partid responsabil care pune mai presus sănătatea și siguranța oamenilor!”

La votul din plen nu s-au prezentat mulţi liberali, fiind la autoizolare.