De ce a demisionat Marian Vasile din conducerea PNL Olt…

O decizie neașteptată, luată joi seara. Sau, mai degrabă, anunțată atunci. Căci, nu a fost una la impuls… Marian Vasile a ales să renunțe voluntar la funcția de prim-vicepreședinte al Filialei Olt a Partidului Național Liberal.

Pornesc rândurile care urmează de la faptul că «Timpul are întotdeauna o cale frumoasă de a ne arăta ce și cine contează cu adevărat!».

Politician cu ștate vechi de plată în viața publică de la Olt. Câștiga prima oară Primăria Studina în anul 2008, cea pe care a redobândit-o ori de câte ori a fost nevoie, cu un suport popular imens. Semn că omul știe ce trebuie și face în consecință.

A început ca membru al echipei PDL, într-o vreme când acest partid a contat cu adevărat în viața românilor. Cu rele, cu bune, dar cu mult mai multe bune decât cu rele… A ajuns liberal, nu în urma fuziunii, ci ulterior, prin voia destinului și prin ideea sa de a crede că opoziția la PSD trebuie să aibă identitate, valoare, și să ofere soluții și oameni. E, incurabil, încrezător în oameni și în sinceritatea acestora. Dar atunci când simte că lucrurile merg altfel, că undeva se întâmplă și altfel de jocuri, nu se apleacă după piatră. Pur și simplu, decide în consecință.

Proiectul liberal actual, de aici, de la Olt, poate fi bun! Dar astăzi e greu de înțeles, așa cum se desfășoară. Pentru că nu se regăsește în noua ordine, în ansamblul de ideologii și de convingeri, un om politic rațional, atașat, totuși, ideii din care face parte, decide să lase locul liber, fără a pleca, însă… Ciudat, nu? Chiar deloc! Este normal, atunci când crezi că… timpul le așează pe toate.

De aici încolo, pe drumuri despărțite, fiecare își propune să ajungă la destinația unde există demnitate, onoare și rezultate pe măsură. Marian Vasile are deja un avans substanțial făță de restul. Deși au și ceilalți șansa lor…

Iată ce spune, prin cuvinte potrivite, ca-ntr-un mesaj manifest pentru întreaga clasă politică, pentru cei așezați la răspântie, între ținte și compromis, Marian Vasile, liberalul de la Studina:

«Azi, am luat decizia de a demisiona din funcția de prim-vicepreședinte al Partidului Național Liberal Olt. Am comunicat această decizie, colegilor din birou, în ședință. Nu a fost ușor să iau această decizie, dar mi-o asum, fără a încerca sa dezvolt motivele care au stat la baza acesteia.

Este doar o diferență de opinii și vad altfel modul în care trebuie făcută construcția politică în PNL OLT. Asta nu înseamnă că este obligatoriu ca eu să fiu cel care are dreptate și sper ca timpul sa demonstreze că mă înșel.

De când activez în politică și în administrație am luptat și am promovat ideile liberalismului, am crezut în comunicare, transparență, echipă și sunt un om căruia îi place competiția și adevărul.

Am propovăduit oriunde am avut posibilitatea, criteriile de competență, profesionalism și meritocrație, cred cu toată tăria ca punerea în practică a acestora este singura șansă pentru dezvoltarea societății, pe toate fronturile și cred cu toată tăria ca va veni și acel moment.

Le urez din suflet succes tuturor colegilor în activitatea politică și administrativă și îi asigur că în continuare voi rămâne același om. Pentru a nu lăsa loc interpretărilor, anunț că rămân în PNL, voi candida pentru funcția de primar al frumoasei mele localități, Studina și voi face tot ceea ce îmi stă în putere pentru a duce la bun sfârșit procesul de dezvoltare al acesteia.

Timpul are întotdeauna un mod frumos de a arăta adevărul! Dumnezeu sa ne ajute!»