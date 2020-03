Cronică parlamentară de Olt

Siminica Mirea: „Siguranţa cetăţenilor este mai presus de orice”

Senatorul Siminica Mirea s-a implicat de multă vreme în teme ce avea ca punct central siguranţa cetăţenilor, în special pe drumurile publice.

„Încă de la începutul mandatului, pentru mine, siguranţa cetăţenilor a reprezentat o temă prioritară. Am avut diverse poziţii în Parlamentul României, în contextul siguranţei participanţilor la trafic. Astfel, în luna martie a anului 2018, am adresat o întrebare ministrului Transporturilor de la acea vreme, domnul Lucian Şova. Solicitam răspunsuri la întrebări legate de proiectele legate de trecerile la nivel cu calea ferată şi de infrastructura aferentă, propunând, indirect, o implicare mai mare a ministerului în cauză. Însă, niciun proiect desfăşurat, doar răspunsuri birocratice, legate de documentaţie. Nu m-am oprit aici! La începutul lunii februarie a acestui an, am formulat o întrebare adresată ministrului Transporturilor, domnul Lucian Nicolae Bode. Întrebarea era: «Care sunt sumele alocate, în bugetul asumat pentru anul 2020, pentru realizarea investiţiei care reprezintă cele 476 de bariere la trecerile de nivel cu calea ferată?». Din răspunsul ministrului de resort aflăm că există un proiect de modernizare a trecerilor la nivel cu calea ferată, aflat în faza de studiu de fezabilitate. Prin acest proiect, finanţat cu bani europeni şi de la bugetul de stat, cu suma de 7.996 mii lei, vor fi modernizate 150 de treceri la nivel cu calea ferată. Iar cu 5.753 mii lei, sumă alocată de la bugetul de stat, vor fi modernizate 76 de treceri la nivel cu calea ferată. Acum rămâne ca faptele să vorbească! Siguranţa cetăţenilor este mai presus de orice. Voi monitoriza desfăşurarea acestor proiecte.”, spune senatorul, după ce a primit un răspuns de la ministrul actual al Transporturilor.

Marius Iancu: „Cîțu, «premierul fantastic»”

În România normală a președintelui Iohannis, unde PSD este de vină pentru tot ce se întâmplă, Florin Cîțu este persoana potrivită pentru a fi premier.

Florin Cîtu care a fost respins de două ori consecutiv, în comisiile de specialitate ale Parlamentului atunci când a fost audiat pentru a ocupa funcția de ministru al finanțelor și cu toate acestea a ajuns ministru. Florin Cîțu care a făcut declarații mincinoase despre situația economică a țării pentru a se împrumuta cu dobânzi mari. Florin Cîțu care a împrumutat, în trei luni, peste 60 de miliarde lei, numai într-o singură lună, împrumutand 20 de miliarde lei, de 8 ori mai mult decât media lunară a împrumuturile Guvernării PSD.

Președintele Iohannis consideră că el este persoană potrivita să guverneze România și să aibă grijă de români.

Din păcate, domnule președinte Iohannis, din cauza orgoliilor politice și intereselor personale pe care le aveti, ați uitat tocmai de români, de cei multi care v-au votat cu atâta încredere și speranță.”, spune deputatul Marius Iancu despre propunerea liberală pentru fotoliul de premier al României.

Din agenda deputatului Dan Ciocan

Dan Ciocan, secretarul Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, a avut activitate în comisie:

– Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996;

– Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

– Proiectul Legii resurselor hidrominerale;

– PLx 59/2020 – Proiect de Lege privind protecția persoanelor cu boli și afecțiuni alergice în România;

– Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal;

– Proiect de Lege privind gestionarea deșeurilor nepericuloase compostabile;

– Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene.

Renică Diaconescu, iniţiativă în domeniul sanitar

Recent, senatorul Renică Diaconescu, a iniţiat un proiect legislativ pentru prevenirea diabetului.

„Diabetul este o problemă de sănătate publică, cu un impact foarte mare la nivel de societate. Prevalența diabetului în România este de 11,6% din populație, ceea ce înseamnă că unul din zece români suferă de diabet, în timp ce prediabetul are o prevalență de trei din zece. Numai jumătate din cei care știu că au diabet se tratează, două din zece persoane diagnosticate cu diabet nu și-au văzut medicul în ultimul an, în timp ce șapte din zece români diagnosticați au ajuns pentru prima oară la medic în stadii avansate ale bolii cu complicații deja instalate”, se arată în expunerea de motive.

Senatorul Paul Stănescu, susţinut de Olt

În curând, la Bucureşti va avea loc Congresul PSD. Prin vocea preşedintelui PSD Olt, Marius Oprescu, organizaţia de la Olt susţine conducerea centrală care-l are ca preşedinte pe Marcel Ciolcau. De asemenea, PSD Olt îşi doreşte ca şi senatorul Paul Stănescu să facă parte din această conducere, în calitate de secretar general. În acest sens, social-democraţii olteni vor susţine moţiunea fostului preşedinte al PSD Olt.

„Organizaţia PSD Olt va avea un Birou Permanent Judeţean, în care vom aproba una dintre moţiunile care vor fi depuse. Până în momentul de faţă, Marcel Ciolacu şi echipa dânsului, din care face parte şi domnul Paul Stănescu, şi-au anunţat intenţia de a candida cu o moţiune. Eu voi propune Biroului Permanent Judeţean susţinerea acestei moţiuni”, a declarat Marius Oprescu.