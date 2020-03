Dacă nu era an bisect…

2020 este an bisect, februarie se făleşte cu 24 de ore în plus. Dar una dintre ele a fost ceasul rău. Aşa a fost şi pentru un deţinător de moped, care nu s-a plimbat cu dispozitivul pe 28 februarie sau 1 martie, când poate nu era deranjat de poliţişti…

Poliţiştii olteni au aplicat, în acest sfârșit de săptămână, peste 500 de sancțiuni contravenționale, iar valoarea lor depășește 130.000 de lei.

„În urma intervențiilor, au fost aplicate 533 de sancțiuni contravenționale persoanelor care au încălcat prevederile legale, valoarea totală a acestora fiind de 131.985 lei.

Pentru neregulile constatate, polițiștii rutieri au reținut 45 de permise de conducere și au retras 12 certificate de înmatriculare.

La data de 29 februarie a.c., pe Drumul Comunal 138, pe raza comunei Brastavățu, a fost depistat un bărbat, de 35 ani, din localitate, în timp ce conducea un moped, fără a poseda permis de conducere și fără a fi înmatriculat.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducerea unui vehicul pe drumurile publice fără a poseda permis de conducere și punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul neînmatriculat.

La data de 01 martie a.c., pe strada Prelungirea Pitești, din municipiul Slatina, a fost depistat un bărbat, de 47 ani, din municipiul Craiova, județul Dolj, în timp ce conducea un autoturism, având o alcoolemie de 0,87 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta refuzând recoltarea de probe biologice.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de refuzul sau sustragerea de la recoltarea de probe biologice.

La data de 02 februarie a.c., pe strada Trandafirilor, din orașul Balș, a fost depistat un bărbat, de 31 ani, din localitate, în timp ce conducea un autoturism, având o concentraţie alcoolică de 0,69mg/l alcool pur în aerul expirat.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.”, se arată în buletinul informativ.