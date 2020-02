Schimbarea climatică: O amenințare globală majoră!

de Isidoros Karderinis

Schimbările climatice, adică schimbarea climatului global și, în special, schimbările condițiilor meteorologice care se extind pe o scară mare de timp, reprezintă o amenințare existențială globală majoră.

Efectul de seră determină creșterea temperaturii planetei, în primul rând datorită creșterii extraordinare a dioxidului de carbon, care a crescut cu 35% de la începutul revoluției industriale. Și desigur cota leului în poluarea atmosferei cu 50% din tot dioxidul de carbon au Europa și America de Nord. Toate celelalte țări împreună sunt responsabile pentru cealaltă jumătate, în timp ce țările cele mai sărace sunt cele mai puțin responsabile. Cu toate acestea, oamenii care trăiesc în aceste țări sunt aceia care vor suferi mai puternic de consecințe.

Cauzele schimbărilor climatice sunt identificate în principal în combustia combustibililor fosili (cărbune, petrol, benzină, gaze naturale etc.), care reprezintă 50% din emisiile totale, în producția și utilizarea substanțelor chimice sintetice, în dezastrele zonelor forestiere care contribuie la producerea de gaze suplimentare în atmosferă și, desigur, la efectul de seră cu 15% și în agricultura convențională și creșterea animalelor, care reprezintă 15% din emisii.

Oamenii de știință experți bat clopotul pericol și avertizează că dacă nu există o acțiune globală urgentă coordonată de către liderii politici, guvernele, industriile și cetățenii din întreaga lume, temperatura planetei va crește probabil peste 2 ° C în raport cu nivelurile preindustriale până în 2060, iar creșterea ar putea ajunge chiar la 5 ° C până la sfârșitul secolului nostru, fapt care va face viața generațiilor viitoare problematice.

O astfel de creștere a temperaturii planetei noastre va avea un impact devastator asupra naturii, aducând schimbări ireversibile în multe ecosisteme și pierderea în consecință a biodiversității, adică a tuturor organismelor și speciilor vii care alcătuiesc viață pe planetă, adică animale, păsări, pești și plante (faună și floră). Multe specii sunt asteptati să dispară din zone care vor fi afectate direct și grav de schimbările climatice.

Astăzi, comparativ cu 1850 – de la începerea înregistrării datelor – se observă o creștere a temperaturii de 1,1 ° C. Așadar, este o importanță vitală, creșterea să nu depășească 1,5 ° C, deoarece, după cum estimează oamenii de știință, dincolo de acest punct crucial nu va mai exista nicio cale de întoarcere.

Cu toate acestea, schimbarea climatică, care se datorează activităților umane, este o realitate nefavorabilă tangibilă și afectează deja planeta noastră. Sectoarele responsabile de producția de gaze cu efect de seră sunt în primul rând sectorul producției de energie (unități de producție de energie electrică, rafinării), dar și activități industriale, mijloacele moderne de transport (mașini, avioane etc.) și activitățile sectorului de producție primară.

Așadar, evenimentele meteo extreme, incendiile necontrolate în păduri precum Amazon care au fost caracterizate drept “plămânul” planetei, valurile de căldură, precipitațiile abundente, secetele prelungite care creează grave probleme de alimentație în zonele afectate ale planetei, uraganele foarte puternice, devin constant mai des și mai intens, costând zeci de mii de vieți în fiecare an și provoacă dezastre imense.

Gheața în același timp și zăpada de pe poli se topesc, cu Arctica fiind cea mai mare victimă până în prezent, iar nivelul mediei mondiale a mării crește, ca urmare să fie cauzate inundații și eroziune pe coaste și zone de coastă șes și să fie creați refugiați de mediu. Dacă această dezvoltare nefavorabilă continuă, zone precum Olanda și Veneția vor fi expuse riscului de a se pierde definitiv sub apele mării, ca noua Atlantidă.

Schimbările climatice crește, de asemenea, bolile existente la nivel mondial, dar le creează și pe cele noi și pot duce, de asemenea, la moarte prematură. Prea multe boli sunt deosebit de sensibile la schimbările de temperatură. La acestea s-au numărat boli transmisibile, cum ar fi febra galbenă, malaria, encefalita și febra dengue, dar și tulburări alimentare, boli mintale, boli cardiovasculare, precum și boli respiratorii.

Schimbările climatice vor avea, de asemenea, un impact negativ asupra economiilor țărilor, având în vedere faptul că temperaturile ridicate subminează productivitatea majorității sectoarelor economiei, de la sectorul agricol la prelucrare. Oamenii de știință valabili prezic că până la sfârșitul secolului, PIB-ul global va fi scăzut cu 7,22% față de ceea ce ar fi fost fără schimbări climatice.

Adolescentul activist Suedez împotriva schimbărilor climatice, Greta Thunberg, a reușit în cel mai viguros și mai puternic mod de a trece dezbaterea cu privire la această problemă uriașă, de către șefii de stat și de guvern și de dialogul public, în societate și în discuțiile prietenoase, mobilizând milioane. a oamenilor din întreaga lume, în special a tinerilor, care a început să demonstreze că cere guvernelor luarea imediată a măsurilor pentru confruntarea schimbărilor climatice.

Așadar, parlamentarii suedezi au sugerat-o pe bună dreptate pentru premiul Nobel pentru pace. Și, bineînțeles, Greta Thunberg are un drept mare atunci când spune că se iau măsuri pentru reducerea gazelor cu efect de seră și, mai ales, dioxidul de carbon nu sunt suficiente.

Deci, care sunt măsurile adecvate care trebuie luate fără întârziere pentru a reduce eficient emisiile de gaze cu efect de seră până în 2050 și a menține temperatura la + 1,5 ° C?

Politicile de bază pentru atenuarea hotărâtoare a problemei constau în promovarea și utilizarea surselor regenerabile de energie (eoliană, solară, biomasă etc.), îmbunătățirea eficienței energetice, reducerea drastică a exploatării depozitelor de petrol și gaze și impunerea de taxe pe carbon pentru a limita utilizarea combustibililor fosili și, prin aceasta, pentru a reduce semnificativ emisiile de dioxid de carbon până în 2030 și pentru a le elimina cel târziu până în 2050, reducerea rapidă a emisiilor de metan, negru de carbon și alți poluanți de scurtă durată care împovărează climatul, restaurarea și protecția ecosistemelor și, mai ales, a pădurilor.

Acordul de la Paris, primul acord universal, legal obligatoriu pentru climă, a intrat în vigoare în 2016 cu un mare optimism și ambiții manifeste, în ciuda declarației oficiale de plecare a SUA, care sunt unul dintre cei mai mari poluatori. Au trecut patru ani de atunci și nu există rezultate substanțiale, fapt care ridică semne de întrebare dacă există într-adevăr voința politică de a aborda această problemă globală deosebit de amenințătoare.

În încheiere, aș dori să subliniez că efectele schimbărilor climatice vor fi atât de dramatice încât civilizația umană va fi în pericol să se prăbușească ca un turn de hârtie. Așadar, în fața acestei crize climatice extrem de periculoase, cetățenii din întreaga lume ar trebui să își sporească și mai mult mobilizarea, iar liderii politici să se ridice în sfârșit la înălțimea circumstanțelor și să ia imediat măsurile drastice necesare, înainte de a fi prea târziu, pentru a inversa acest curs nesustenabil și a salva planeta.

Curriculum vitae

Isidoros Karderinis s-a născut la Atena în 1967. Este un romancier, poet și columnist. A studiat economia și a terminat studii postuniversitare în economia turismului. Articolele sale au fost publicate în ziare, reviste și site-uri din întreaga lume. Poeziile sale au fost traduse în engleză, franceză și spaniolă și publicate în antologii de poezie, în reviste literare și secțiuni literare din ziare. A publicat șapte cărți de poezie și trei romane. Cărțile sale au fost publicate în SUA, Marea Britanie, Spania și Italia.

Email: skarderinis@hotmail.gr

Facebook: Karderinis Isidoros

Twitter: isidoros Karderinis