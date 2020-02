Sfârşit de săptămână încărcat pentru poliţişti

Mai mult de 500 de sancţiuni au fost date ed către poliţiştii olteni celor care nu au respectat legea. Suma sancţiunilor aplicate se ridică la 160.000 de lei. Poliţiştii au intervenit la 374 evenimente şi au aplicat 536 de sancțiuni contravenționale persoanelor care au încălcat prevederile legale.

„La data de 15 februarie a.c., pe Drumul Județean 546, pe raza comunei Dobroteasa, a fost depistat un bărbat, de 50 ani, din comuna Olanu, județul Vâlcea, în timp ce conducea un autoturism având o alcoolemie de 0,88mg/l alcool pur în aerul expirat.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul pe drumurile publice sub influența alcoolului.

La data de 15 februarie a.c., pe strada Teodosiei, din comuna Dobrosloveni, a fost depistat un bărbat, de 27 ani, din localitate, în timp ce conducea o motocicletă, având numărul de înmatriculare provizoriu cu valabilitatea expirată din ziua de 23 noiembrie 2019.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat.

La data de 16 februarie a.c., pe Drumul Județean 544, în comuna Ștefan cel Marea, a fost depistată o femeie, de 25 ani, din localitate, în timp ce conducea un autoturism fără a poseda permis de conducere.

În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit faptul că autoturismul ar fi fost încredințat de către un bărbat, de 32 ani, din localitate.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui autovehicul fără permis de conducere și încredințarea unui vehicul către o persoană care nu deține permis de conducere.2, se arată în buletinul de presă.