Silviu Anton, gest de onoare. Demisie la vârful USR Olt

Preşedintele USR Olt, Silviu Anton, și-a dat astăzi demisia din funcţia de preşedinte al USR Olt, după ce, în spaţiul public, au apărut informaţii conform cărora acesta a condus un autoturism, deşi avea permisul suspendat.

„Astazi este o zi trista pentru mine pentru ca trebuie sa imi anunt demisia din USR!

Din pacate am luat o decizie gresita pe care mi-o asum in totalitate: desi aveam permisul suspendat pe 30 zile (peste 4 zile urma sa il recuperez) si nemaiavand rabdare am condus totusi masina personala pentru a-mi lua fetitele de la scoala. Am fost oprit de un echipaj al politiei rutiere si mi s-a intocmit un dosar pentru conducere fara permis. Am incredere in Politia Rutiera ca si-au facut datoria. In aceasta situatie eu am fost cel care nu a respectat legea si vina imi apartine.

Imi cer scuze colegilor din USR si simpatizantilor USR pentru situatia creata si ii asigur asigur ca USR este un partid care promoveaza respectarea legii de toata lumea. Am incredere in colegii mei din filiala Olt, iar conducerea va fi preluata statutar de oameni care sa munceasca pentru alegerile locale si nationale de anul acesta! Eu voi ramane votant USR!”, spune Silviu Anton pe pagina sa de Facebook.