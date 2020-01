Cronică parlamentară de Olt

Siminica Mirea. Proiect referitor la Cazul Caracal, adoptat de Senat

„În data de 12.08.2019, am depus o iniţiativă legislativă care să cuprindă o serie de modificări substanţiale în materie de legislaţie penală. Intervenţia autorităţilor cu privire la salvarea Alexandrei Măceşanu s-a caracterizat printr-o incoerenţă incalificabilă, iar procedurile şi legislaţia în vigoare nu a fost suficient de explicite, spun autorităţile, pentru ca procurorul de caz şi poliţia să îşi asume pătrunderea în incinta lui Gheorghe Dincă. De curând, proiectul meu legislativ a fost adoptat tacit de către Senat, urmând a fi necesar un vot favorabil în Camera Deputaţilor.”, spune senatorul Siminica Mirea despre proiectul care a făcut un pas important în prima cameră sesizată.

Marius Iancu. O veste bună pentru mediul de afaceri românesc

Într-o şedinţă recentă a Comisiei de Buget, Finanţe şi Bănci a Camerei Deputaţilor, deputatul Marius Iancu a votat favorabil raportul pentru un proiect de lege important.

„Am dat raport favorabil, în Comisia de Buget, Finanţe şi Bănci, Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea art. 291 din Legea nr 227/2015 privind Codul Fiscal care prevede ca, de la 1 ianuarie 2020, să se reducă cota standard de TVA de la 19% la 16% şi de la 9% la 5% la produsele alimentare. Proiectul legislativ a fost aprobat în Senat, Camera Deputaţilor fiind for decizional.”, spune acesta.

Paul Stănescu: „Comunicarea e un element de bază”

Într-o conferinţă recentă, senatorul PSD, Paul Stănescu a ţinut să precizeze, în contextul alegerilor interne din partid că uşile social-democrate s-au deschis, că formaţiunea este una deschisă, iar comunicarea este un element de bază:

„Numai o comunicare bazată pe încredere poate aduce PSD acolo unde a fost. Ne-am dat seama că în istoria recentă nu am funcţionat aşa. Dimpotrivă. Ştiţi poziţia mea în cadrul partidului. Fiecare avem opinii, principii. Votul înseamnă democraţie. Dar trebuie o cumunicare mai largă. Preşedintele Marcel Ciolacu a făcut un lucru foarte bun. A deschis uşile partidului la nivel naţional. Sunt colegi care au fost daţi afară sau au plecat din motive obiective ori mai puţin obiective. Dar trebuie să ne strângem să câştigăm alegerile. În momentul în care am fost uniţi am avut şi rezultate foarte bune”.

Gigel Ştirbu, de acord cu anticipatele

Deputatul Gigel Ştirbu se numără printre liberalii care sunt de acord cu alegerile parlamentare anticipate.

„De ce PNL îşi doreşte alegeri anticipate? Pentru ca pensiile speciale inventate de PSD au fost trecute prin legi şi tot aşa pot fi eliminate! Cu actuala configuraţie parlamentara, dominată încă de PSD, pensiile speciale nu pot fi eliminate! În actuala configuraţie, Parlamentul in care PSD mai are 40% dar şi aliaţi conjuncturali, nu o sa aprobe 300 de parlamentari, alegerea primarilor in doua tururi şi vot electronic! E nevoie ca PNL sa deţină majoritatea in Parlament. Orice OUG, sesizată de Avocatul Poporului nu trece de CCR!”, spune deputatul.

Dan Ciocan. Activitate parlamentară

Deputatul Dan Ciocan este secretar în Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice din Camera Deputaţilor şi este membru în grupuri de prietenie cu Parlamentele altor state: Grupul parlamentar de prietenie cu Canada; Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Elenă; Grupul parlamentar de prietenie cu Irlanda.

A luat cuvântul de trei ori, în trei şedinţe, a susţinut o declaraţie politică şi este semnatar a 86 de iniţiative legislative, din care 39 au fost promulgate legi. De asemenea, a semnat şi o moţiune.

Renică Diaconescu, cosemnatar al legii privind aleşii locali

Senatorul Renică Diaconescu se numără printre semnatarii proiectului legislativ prin care se doreşte modificarea unui articol din Legea Administraţiei Publice în favoarea aleşilor locali şi a mandatului acestora.

„Având în vedere practica întâlnită în ceea ce priveşte mandatul Preşedintelui României, unde perioada de exercitare a funcţiei conform rezultatului de la alegeri este de 5 ani, implementarea acestei perioade în cazul primarilor, consilierilor locali şi consilierilor judeţeni se susţine fără echivoc, creează o responsabilitate suplimentară şi aduce în zona de decizie o perioadă de timp suficientă îndeplinirii obligaţiilor asumate”, se arată în expunerea de motive a proiectului. Proiectul de lege se află la comisii, pentru avizele necesare.