Drogați și băuți, cu piciorul pe accelerație

S-au întocmit dosare penale pentru conducerea autoturismelor sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive pentru niște șoferi iresponsabili din Slatina, Balș și Dobrosloveni.

„La data de 13 ianuarie a.c., ora 20:15, pe strada Vintilă Vodă, din municipiul Slatina, a fost depistată o femeie de 31 ani, din localitate, în timp ce conducea un autoturism, iar cu ocazia testării sale cu analizatorul de droguri „DRUGTEST”, rezultatul a fost pozitiv.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

La aceeași dată, ora 20:00, pe strada Nicolae Bălcescu, din orașul Balș, a fost depistat un bărbat de 25 ani, din localitate, în timp ce conducea un autoturism, iar cu ocazia testării sale cu analizatorul de droguri „DRUGTEST”, rezultatul a fost pozitiv.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Tot în ziua de 13 ianuarie a.c., ora 03:00, pe strada Vladu Nica, din comuna Osica de Sus, a fost depistat un bărbat de 23 ani, din comuna Dobrosloveni, în timp ce conducea un autoturism având o concentrație alcoolică de 0,76 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.”, se arată în comunicatul IPJ Olt.