Cronică parlamentară de Olt

Siminica Mirea, gânduri pentru români

Cum prăznuirea Sfântului Ioan Botezătorul este una dintre cele mai importante sărbători creştine din România, senatorul Siminica Mirea a ţinut să facă o urare de bine tuturor celor care şi-au serbat numele în prima mare sărbătoare a anului:

„Prăznuirea Sfântului Ioan Botezătorul este, pentru noi toţi, ca un nou botez, un botez de reconfirmare a credinţei noastre. Un sfânt drept, care l-a botezat pe vărul său, Mântuitorul Iisus Hristos şi care a întărit credinţa în fiecare din noi. Astăzi, în ziua Sfântului Ioan Botezătorul, îi sărbătorim pe toţi cei care îi poartă numele.

Cu această ocazie, ţin să le transmit preţuirea mea şi cele mai frumoase urări de bine şi belşug. LA MULŢI ANI!”.

Paul Stănescu: modificări la programul «Start-up Nation – Romania»

Senatorul Paul Stănescu se numără printre iniţiatorii proiectului de lege privind modificarea completarea Ordonanţei de urgenţă ca Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi intreprinderi mici si mijlocii.

Prezenta propunere de Proiect legislativ are în vedere modificarea criteriilor privind evaluarea on-line a planului de afaceri (grilei de punctaj) şi a criteriilor de eligibilitate.

Aceste modificări au fost solicitate de către mediul de afaceri în urma dialogului intens şi structurat.

Dan Ciocan – activitate în comisie

Într-o ultimă şedinţă a Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice (comisie unde este secretar deputatul Dan Ciocan), comună cu Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic, de la finalul anului 2019, pe ordinea de zi s-a aflat în dezbatere Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006- PLx 413/2019.

La şedintă au fost prezenţi reprezentanţi din partea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, Regia Naţională a Pădurilor Romsilva, AGVPS şi Federaţia Sindicatelor din Silvicultură Silva.

Renică Diaconescu: „Doresc ca tinerii medici să rămână în țara care i-a crescut!”

Senatorul Renică Diaconescu, vicepreşedintele Comisiei pentru Sănătate Publică din Senatul României este unul dintre parlamentarii care au reuşit să identifice o soluţie pentru rezolvarea crizei rezidenţiatului şi căruia i se datorează şi rezolvarea numărului de posturi scoase la concurs. Drept răsplată, viitorii medici care se pregătesc la Iaşi au solicitat o videoconferinţă cu specialistul oltean.

,,Era o problemă cu numărul de absolvenţi şi cu numărul de locuri scoase la concurs. Tinerii medici plecau în străinătate să lucreze sau să se specializeze! Peste 4-5 ani România ar fi rămas fără medici mai ales în oraşele fără clinici universitare. Ar fi trebuit să prelungim activitatea unor medici peste vârsta de pensionare. Doresc ca tinerii medici să rămână în ţara care i-a crescut şi să trateze părinţii şi bunicii lor!”, a spus Renică Diaconescu în cadrul videoconferinţei.

Marius Iancu: „PSD dublează alocațiile pentru copii”

„PSD a obţinut o victorie pentru copiii din Romania, recent, în Parlament şi, în ciuda jocului penibil făcut de parlamentarii PNL care au dorit blocarea acestui demers legislativ, scoţându-şi cartelele ca să nu voteze împotrivă, legea care prevede dublarea alocaţiilor pentru copii a fost adoptată.

Astfel, pentru copiii de până la doi ani şi pentru cei cu handicap, alocaţia va creşte de la 300 lei la 600 lei, iar pentru copiii de la 2 ani la 18 ani, alocaţia va creşte de la 150 lei la 300 lei.

Este un drept al tuturor copiilor din Romania de a avea o alocaţie decentă şi o modalitate de a încuraja natalitatea şi a sprijini familiile tinere.

Acuzaţiile PNL nu îşi au rostul pentru că noi ne-am gândit la copii.

Intră în atribuţiile lor, ca partid care se află la guvernare, să facă un buget care să ţină cont de oameni şi nu de instituţii”, a declarat, recent, deputatul Marius Iancu, referitor la alocaţiile copiilor.

Gigel Ştirbu. Despre guvernarea PNL!

Deputatul Gigel Ştirbu a făcut un „inventar” privind realizările noii guvernări liberale, iar acesta le enumeră astfel:

„Am eliminat supraimpozitarea contractelor part-time; Am eliminat supraacciza la carburanţi; Am crescut salariul minim; Am îngheţat salariile demnitarilor ca să nu fie recalculate odată cu creşterea salariului minim; Am eliminat split #TVA; Am început procesul de desfiinţare a Secţiei Speciale; Am demarat procesul de digitalizare a #ANAF şi a #MFP; Am abrogat #OUG51, pentru că siguranţa copiilor este mai presus de orice; Am semnat contractul de finanţare pentru primul spital regional din România; Am asigurat cheltuielile pentru funcţionarea administraţiei în 1.680 de localităţi; Am crescut bugetul Sănătăţii cu 2,4 miliarde lei; Am plătit concediile medicale, restante de 8 luni; Am desecretizat dosarul 10 august; Am rambursat TVA, restant din luna aprilie şi am asigurat #CashFlow-ul firmelor; Am plătit facturile proiectelor derulate prin #PNDL, finalizate şi verificate; Am prorogat plata pensiilor speciale pentru primari; Am crescut bugetul pentru Educaţie de la 36 miliarde lei la 38 miliarde lei; Am corectat prevederile toxice ale #OUG114; Am salvat #Pilonul2DePensii; Am micşorat cu 30% subvenţia acordată partidelor politice; Am transparentizat Guvernul României”.